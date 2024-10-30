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«Может, стоит играть до 50 где-то, где уже побеждал». Медведев: год без титулов и забавная статистика

Медведев оценил свою статистику без повторных титулов в ATP
Артем Агапов
редактор отдела интернет
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Даниил Медведев во время матча «мастерса» в Париже 30 октября.
Фото AFP
Лучший теннисист России закроет сезон на Итоговом турнире.

Даниил Медведев третий год подряд проиграл стартовый матч на «мастерсе» в Париже. На этот раз россиянин уступил во втором круге австралийцу Алексею Попырину — 4:6, 6:2, 6:7 (4:7). Пятый номер рейтинга ATP в третьем сете ушел с 1:4 и мог повести с брейком, но соперник все же выстоял и забрал игру на тай-брейке. Победа вроде бы была близка и проскочила мимо — примерно так же, как в начале решающей партии сквозь руки пролетела ракетка. Теннисист от досады запустил ее высоко вверх и затем не смог поймать.

Медведев закроет сезон на Итоговом турнире, который стартует 10 ноября. Бывшая первая ракетка мира приедет на него без единого трофея в 2024 году. Засуха длится с мая 2023-го, когда известный хардовый специалист на «мастерсе» в Риме впервые стал чемпионом на грунте и выиграл 20-й титул в карьере. Россиянин не оставался без новых кубков ни в одном сезоне с прорывного 2018-го. Пока чемпиону US Open-2021 ни разу не удалось повторно выиграть в одном и том же городе. Возможно, здесь уместен вопрос, стоит ли включать в этот список ATP Finals — Даниил стал его победителем в 2020-м перед переездом турнира из Лондона в Турин.

Медведев ответил на вопросы о сезоне и трофейной аномалии после единственного матча «мастерса» в Париже. Россиянин летом возвращался в столицу Франции для игры на грунте — на Олимпиаде-2024 на кортах «Ролан Гаррос». И хотя после этого часть сезона на харде у него прошла с серьезными перепадами, теннисист заявил об отсутствии каких-либо сожалений.

Фото Reuters

Медведев о поражении от Попырина

— Да, тяжелый матч. Мог бы закончить намного лучше. И в то же время, у меня были шансы, а я не смог их использовать. Да, тяжелый матч, близкая игра, могла бы завершиться удачнее. Не знаю, сыграл ли он хорошо, но он победил, это здорово для него. У него есть возможность идти дальше, играть хорошо и все такое, а у меня такого шанса нет.

Медведев о быстрых кортах в туре и своем недовольстве медленными покрытиями

— Мне нравится этот корт, но для меня речь не про то, медленный или быстрый [хард]. Просто порой они слишком медленные. Говорил о кортах только раз — в Индиан-Уэллсе. Если честно, не особо помню, чтобы обсуждал где-то еще. Так что это стало большой историей, теперь вы спрашиваете меня все время. Но я только раз говорил, знаете ли. (Улыбается.) Корт здесь вроде как нормальный. Может быть, немного быстрее, а когда корт самый быстрый в туре, ты это чувствуешь, как и все. Мы были несколько удивлены, нам требуется время, чтобы адаптироваться к нему. И у меня есть большая проблема в туре. Знаете, некоторые игроки извлекают выгоду, некоторые теряют [из-за этого]. Это понятно, такое случается. Но для меня это серьезный минус.

Первые раунды для меня всегда тяжелые, потому что раньше я мог выиграть 6:3, 6:3, а теперь больше не могу этого сделать. Каждый свой матч я должен сражаться. Я должен выигрывать 7:6 в третьем сете. И иногда я проигрываю. Да, такова реальность. Это самое большое количество вылетов в первом круге, вероятно, с 2018-го или даже раньше на харде. И на это есть причина.

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Медведев о той самой причине (да, речь снова о тяжелых мячах — теннисист считает, что они стали плохими из-за проблем производителей во время пандемии коронавируса)

— Да, с одной стороны я не хочу быть тем, кто плачется после поражения в первом круге, но я вышел в полуфинал Пекина и четвертьфинал Шанхая. Я проиграл только Алькарасу и Синнеру. И я жаловался там тоже, даже выигрывая матчи. Как говорил, некоторым игрокам понравятся такие мячи, принимаю это. Я жалуюсь, потому что для меня это минус. И если вы возьмете шесть мячей из новой банки, посмотрите на них поближе и проверите отскок, то это будут шесть разных мячей. Не думаю, что так должно быть.

Фото Reuters

Медведев о статистике и факте, что он ни разу не выигрывал один и тот же турнир

— Считаю это скорее забавным. На каждом своем турнире стараюсь победить, у меня на самом деле были возможности выиграть повторно. Думаю, я был очень близок где-то, как в Вене, где против Янника мог выиграть во второй раз подряд. Полагаю, такое было где-то еще, где я мог выйти в финал. Никакого давления. Да, просто забавная статистика, которую я хочу изменить. Мне уже 28, в следующем году — 29. (Улыбается.) Я хочу изменить, но пока мне не удалось сделать это. Я попробую снова. Может, мне стоит играть до 50 [лет] где-то, где я уже побеждал. (Улыбается.)

[Уже побеждал на ATP Finals?] Думаете, я смогу сделать это дважды? (Улыбается.)

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Медведев о том, что важнее — физическая или психологическая форма

— Все. Теннис тоже важен. Уверенность. Я могу приехать без уверенности [в своем теннисе], но постараюсь ее выстроить, тренироваться и тренироваться, пока есть время. Все очень важно. Так что не знаю, что более важно, потому что ты играешь со сложными соперниками. Если ментально ты в таком состоянии, как сегодня, то проиграешь 6:7 в третьем сете. Может быть, дело в физической готовности — хотя я чувствовал себя неплохо, но физически ты должен быть очень хорош, потому что требуется играть с теми, кто в этом плане готов. И теннис все еще должен быть на уровне. Нужно выбивать виннер на приеме, когда требуется, и все такое. Так что важно все.

Фото AFP

Даниил на вопрос о возможной пользе поражения от Попырина

— Опыт плохой. Скажем так, если такой матч проигран в 21 год, наверное, это опыт. В 28 — это просто проигранный матч, очень обидный, который бьет по уверенности. Нужно будет заново строить эту уверенность перед Турином на тренировках. Как раз в прошлом году у меня это получилось. Да, ничего другого не остается.

По-разному бывает. Иногда помогает три дня не играть в теннис, а потом вернуться — чуть больше мотивации, иногда — наоборот. Но завтра я точно играть не буду. Иногда помогает, если сразу или через два дня начинаешь тренироваться и строишь эту динамику. Иногда после таких матчей бывает, что выходишь на тренировочный корт — и просто ничего не получается, хочется все бросить, нужно это преодолеть. Все по-разному. Посмотрим, как будет на этот раз. Главное — сохранять мотивацию, потому что новый турнир — это новый турнир. Нужно снова играть, снова стараться побеждать.

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Даниил о физическом состоянии и ранее беспокоившем плече

— Нет, ничего не беспокоит физически. Почему-то подустал в конце матча. В принципе мне это вроде как не помешало, потому что бегал нормально и все такое. Но чувствовал, что подустал, хотя для трех сетов на быстром корте хотелось бы быть более свежим. Но такое бывает, это тоже зависит от дня. Готовился хорошо, чувствовал себя хорошо. Может, нервничал больше, чем обычно, мышцы чуть больше забиваются. Надеюсь, в Турине буду свежее.

Теннис
Даниил Медведев
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