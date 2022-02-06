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Сегодня, 18:22

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина России оценил выступление россиян на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский заявил, что российские прыгуны на лыжах с трамплина в соревнованиях на нормальном трамплине на Олимпиаде в Пекине показали результат выше своих возможностей.

Евгений Климов стал лучшим из россиян, показав пятый результат (261,5 балла). Даниил Садреев занял восьмое место (259,4), Роман Трофимов — 23-е (244,7).

«В целом высоко оцениваем выступление команды — и Климова, и Садреева. На тренировках они показывали хорошие результаты, поэтому мы надеялись, что те задачи, которые обозначали тренерский штаб и федерация, команде было по силам выполнить, — сказал Дубровский ТАСС. — И то, что в такой конкуренции показаны такие результаты, мы оцениваем положительно. Учитывая результаты, которые команда показывала на этапах Кубка мира, она выступила выше своих возможностей, но эти задачи были заявлены в начале сезона».

Пятый результат Климова является самым высоким среди советских и российских спортсменов на олимпийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина с 1968 года, когда две золотые медали на обоих трамплинах в Гренобле выиграл Владимир Белоусов.

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Источник: https://tass.ru/sport/13630983
Олимпиада
Евгений Климов
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