Японец Кобаяси выиграл золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине, россиянин Климов стал пятым

Россиянин Климов занял пятое место в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине

Россияне Евгений Климов и Даниил Садреев не смогли завоевать медали в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине.

В финале в дисциплине К-98 Климов занял 5-е место, Садреев стал 8-м.

Олимпийским чемпионом стал японец Рею Кобаяси, второе место занял австриец Мануэль Феттнер. На третьей строчке — поляк Давид Кубацки.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Прыжки с трамплина

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

К-98. Личные соревнования

Финал

1. Рею Кобаяси (Япония) — 275,0

2. Мануэль Феттнер (Австрия) — 270,8

3. Давид Кубацки (Польша) — 265,9

4. Петер Превц (Словения) — 265,4

5. Евгений Климов (Россия) — 261,5

6. Камил Стох (Польша) — 260,9

7. Мариус Линдвик (Норвегия) — 260,7

8. Данил Садреев (Россия) — 259,4

9. Тими Зайц (Словения) — 259,3

10. Штефан Крафт (Австрия) — 258,1

23. Роман Трофимов (Россия) — 244,7