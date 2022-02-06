Японец Кобаяси выиграл золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине, россиянин Климов стал пятым
Россияне Евгений Климов и Даниил Садреев не смогли завоевать медали в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине.
В финале в дисциплине К-98 Климов занял 5-е место, Садреев стал 8-м.
Олимпийским чемпионом стал японец Рею Кобаяси, второе место занял австриец Мануэль Феттнер. На третьей строчке — поляк Давид Кубацки.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.
Прыжки с трамплина
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
К-98. Личные соревнования
Финал
1. Рею Кобаяси (Япония) — 275,0
2. Мануэль Феттнер (Австрия) — 270,8
3. Давид Кубацки (Польша) — 265,9
4. Петер Превц (Словения) — 265,4
5. Евгений Климов (Россия) — 261,5
6. Камил Стох (Польша) — 260,9
7. Мариус Линдвик (Норвегия) — 260,7
8. Данил Садреев (Россия) — 259,4
9. Тими Зайц (Словения) — 259,3
10. Штефан Крафт (Австрия) — 258,1
23. Роман Трофимов (Россия) — 244,7