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Сегодня, 13:28

Шорт-трекистка Вострикова: «Страшно, что ежедневные тесты на коронавирус могут выбить тебя на несколько дней»

Шорт-трекистка Вострикова высказалась о состоянии льда на Олимпиаде в Пекине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российская шорт-трекистка Анна Вострикова после тренировки в Пекине высказалась о ежедневных тестах на коронавирус на Олимпиаде и состоянии льда.

— Условия отличные, все для нашего комфорта. Ни жарко, ни холодно. Развлекаем себя сами, настольные игры и тому подобное, в теннис вчера играли. Лед отличается от того, на котором мы тренировались. Следы пребывания фигуристов? В принципе, он ровный. У них должна быть другая консистенция, температура льда, и говорили, что за два часа полностью перестраивать под нас от фигуристов.

Стараюсь не думать о том, что это Олимпийские игры. К чему мне волнение? Представляю, что это обычный старт. Не Кубок России, конечно, не настолько, но просто не задумываюсь, хочу показать себя. Хотелось бы медаль, конечно, но я не настолько уверена в своих силах, чтобы быть готовой сказать: «Без медали я отсюда не уеду!»

К тестам привыкли, раз надо, так надо, выбора у нас нет. Да, это страшно — что можно выбыть на несколько дней, но я стараюсь мыслить позитивно, материально.

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