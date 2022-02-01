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Сегодня, 16:05

Елистратов заявил, что выступит на Олимпиаде-2022 на дистанциях 1 000 и 1 500 метров

Анна Горшкова
Корреспондент

Шорт-трекист Семен Елистратов рассказал, на каких дистанциях готовится выступить на Олимпиаде-2022.

«Я не уверен, что побегу 500 м, но точно стартую на 1 500 и 1 000. Скажу искренне: мне очень хочется показать результат, хочу сделать все возможное и невозможное. Будет больше борьба психологий — это другие соревнования, давление со стороны прессы, болельщиков», — приводит слова Елистратова ТАСС.

31-летний спортсмен является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете и бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года на дистанции 1500 метров.

Олимпийские соревнования по шорт-треку пройдут с 5 по 16 февраля. В данном виде спорта будут разыграны 9 комплектов наград.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13584307
Олимпиада
Сборная России по шорт-треку
Семен Елистратов
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