Лидер сборной России по шорт-треку высказалась о статусе российской сборной на Олимпиаде в Пекине

Лидер сборной России по шорт-треку Софья Просвирнова после тренировки на олимпийском льду отметила, что гораздо приятнее находиться на Олимпиаде в Пекине, чем в Пхенчхане, из-за наличия национальных цветов на форме.

— Настроение у меня отличное, спасибо. Я — лидер сборной? Мне 30 секунд назад уже сказали это. (смеется) Очень приятно, конечно, но не думаю об этом, фокусируюсь на забегах, и если об этом не думать, не давит. Лед мягковатый пока, но его еще поменяют к соревнованиям. Следов от фигуристов я лично не заметила.

В Пекине самый интересный «пузырь» из тех, где я была. (смеется) Есть игровая комната, большая территория, на которой можно погулять. Мы привыкли.

Сравнить эту Олимпиаду с прошлыми? Олимпиады все очень разные. И Сочи, и Пхенчхан были другие. Здесь по сравнению с Кореей намного приятнее, что есть цвета нашей страны, не чувствуется серый оттенок, который был на экипировке в 2018-м. Это приятно, по-другому чувствуется.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования по шорт-треку будут проходить с 5 по 16 февраля.