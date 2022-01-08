Как сделать олимпийскую программу Белых игр разнообразнее и веселее.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что Олимпиада в Пекине состоится в запланированные сроки — с 4 по 20 февраля, несмотря на все опасения, связанные с распространением штамма омикрон. Безопасность предстоящих Игр также подтвердила Всемирная организация здравоохранения. А это значит, что совсем скоро главные зимние соревнования четырехлетия состоятся в запланированном формате — в 15 дисциплинах будет разыграно 109 комплектов наград. Но по сравнению с прошлой Белой олимпиадой изменения в программе невелики. В отличие от летних Игр, крупнейший зимний спортивный форум выглядит практически недоступным для реформ. Почему так происходит и в чем главный затык для перемен?

Рассуждая на эту тему, спортивные чиновники любят ссылаться на Хартию МОК, которая ограничила программу Белых игр видами спорта, связанными со снегом или со льдом. То есть возможностей для фантазии у «зимников» априори меньше, чем на летней Олимпиаде. Кроме того, стран, где случаются сезоны с относительно стабильным снежным покровом (а тем более где надолго замерзают водоемы), на нашей планете сегодня кот наплакал. А значит, шансов стать более-менее глобальными зимние дисциплины почти не имеют. В такой ситуации МОК фактически отказался от поиска новых снежно-ледовых видов. Последнее пополнение в программе Белых игр датировано 1998 годом, когда к олимпийской семье присоединились сноуборд и керлинг.

Для сравнения: только на двух последних летних Олимпиадах мы увидели девять дебютных видов. Тем временем в зимней программе МОК сделал ставку на новые дисциплины в рамках признанных международных федераций. Причем такие дисциплины, где технические навыки скольжения не являются главными, а победу могут обеспечить акробатическая подготовка или беговые возможности. Благодаря этому сильно расширяется список сборных — претендентов на награды. Например, женский монобоб уже в Пекине может принести медаль спортсменкам из Бразилии или Ямайки, а биг-эйр или слоупстайл — представителям Новой Зеландии и даже Чили. Однако в таком подходе тоже масса изъянов.

Во-первых, в настоящее время не осталось ни одного зимнего олимпийского вида спорта, где не использовались бы искусственные лед и снег. А значит, проблема совсем не в теплом климате, а в неумении и нежелании спортивных чиновников раскручивать зимние дисциплины. Во-вторых, «глобальный характер» олимпийских видов — тоже понятие относительное. Есть множество членов олимпийской семьи (и зимних, и летних), которые присутствуют в десятках стран чисто номинально и где на медали больших турниров давно претендуют буквально три-четыре державы. Ну и, наконец, небогатый выбор снежно-ледовых видов спорта — это тоже миф.

При желании кандидатов на олимпийское расширение можно отыскать не меньше десятка. Правда, у МОК этого желания пока нет, но это уже другая проблема. «СЭ» выбрал пятерку зимних дисциплин, которые могли бы расшевелить олимпийскую программу прямо сейчас. Причем среди них нет откровенного трэша вроде метания снежков или зимней рыбалки на скорость. По всем выбранным нами видам проходят чемпионаты мира, а некоторые из них даже признаны МОК и являются подписантами Всемирного антидопингового кодекса.

Ездовой спорт

Конечно, животные на Олимпиаде создают массу проблем. Лошади — вечная головная боль организаторов летних Игр. Но если отбросить все эти детали, то гонки на собачьих упряжках по снегу — это по-настоящему круто. Ездовой спорт был представлен как демонстрационный вид на ОИ-1932. Сейчас проводятся чемпионаты и Кубки мира, а также различные фестивали и многодневки, на которых для четвероногих спортсменов организован даже допинг-контроль.

Скоростной спуск на коньках

Соревнования по этому очень телегеничному и экстремальному виду спорта проводятся уже более двадцати лет под крылом компании Red Bull. Можно сказать, в «айс кросс даунхилл» есть и свои звезды, и свои традиции, и свои болельщики, и достойные рейтинги. Собственно, все, что нужно для большого спорта, которые продолжает в упор не замечать МОК.

Бенди

Была идея провести показательный турнир по хоккею с мячом во время Олимпиады-2014 в Сочи, но не сложилось. Зато сложилось на универсиаде-2019 в Красноярске. Вид спорта давно признан МОК, но главное препятствие на пути в олимпийскую программу — многочисленность команд, что неизбежно приведет к серьезному увеличению числа участников ОИ. Ну, и срыв из-за ковида двух последних чемпионатов мира — это, конечно, серьезный удар по популярности бенди.

Натурбан

Спуск на санях по естественным снежным склонам — дисциплина санного спорта. Это хорошая альтернатива классическим санным стартам, которые требуют дорогостоящего трека с искусственным льдом, всегда существенно увеличивающим расходы организаторов ОИ. Натурбан подавал заявку на включение в олимпийскую программу, но не был поддержан странами, находящимися за пределами Европы.

Снежный волейбол

Вдохновленные успехом пляжного волейбола, представители Международной волейбольной федерации поставили себе задачу попасть со снежной разновидностью игры в программу ОИ-2026. На ОИ-2018 и зимних юношеских Играх-2020 состоялись выставочные матчи, но потом процесс слегка затормозила пандемия. Однако олимпийское будущее снежного волейбола более чем реально.