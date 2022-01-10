Непряева и Логинов: в Пекин — хоть сейчас
Лидер женской сборной России по лыжным гонкам Наталья Непряева неожиданно стала главным героем многодневки «Тур де Ски», финишировавшей на прошлой неделе в Швейцарии. 26-летняя воспитанница Юрия Бородавко выиграла две гонки из шести и стала первой в истории «Тура» россиянкой — победительницей общего зачета.
И это при том, что до этого Непряева не брала первых мест в личных стартах Кубка мира почти год. Нынешний успех — отличная новость накануне Олимпиады в Пекине, которая для лыжниц начинается 5 февраля. Правда, главная соперница Натальи — норвежка Тереза Йохауг — альпийскую многодневку пропускала. Но это ничуть не умаляет подвига Непряевой.
Российский биатлонист Александр Логинов также не побеждал на Кубке мира с прошлой зимы, но теперь прервал «молчание». 29-летний уроженец Саратова стал первым в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а также претендовал на высшую ступень в гонке преследования.
Увы, Александр допустил в пасьюте три досадных промаха на последнем огневом рубеже и довольствовался пятым местом. Зато Кристина Резцова и Антон Бабиков поддержали прорыв Логинова золотом в субботнем сингл-миксте. К сожалению, эта дисциплина пока не олимпийская.
Тем не менее настроение за четыре недели до Олимпиады в нашей биатлонной команде приподнятое. Теперь главное — удержать форму до Пекина.
Все призовые места российских лыжников и биатлонистов в конце декабря — начале января
|
Дата
|
Вид
|
Гонка
|
Место
|
Спортсмен
|
29.12.2021
|
Лыжи
|
Индивидуальная гонка, 10 км (к)
|
3-е
|
Наталья Непряева
|
29.12.2021
|
Лыжи
|
Индивидуальная гонка, 15 км (к)
|
2-е
|
Александр Большунов
|
31.12.2021
|
Лыжи
|
Масс-старт, 10 км (с)
|
3-е
|
Татьяна Сорина
|
31.12.2021
|
Лыжи
|
Масс-старт, 15 км (с)
|
2-е
|
Александр Большунов
|
01.01.2022
|
Лыжи
|
Спринт (к)
|
1-е
|
Наталья Непряева
|
03.01.2022
|
Лыжи
|
Масс-старт, 10 (к)
|
1-е
|
Наталья Непряева
|
03.01.2022
|
Лыжи
|
Масс-старт, 15 (к)
|
3-е
|
Алексей Червоткин
|
04.01.2022
|
Лыжи
|
Масс-старт в гору, 10 км (с)
|
2-е
|
Денис Спицов
|
04.01.2022
|
Лыжи
|
«Тур де Ски». Общий зачет
|
1-е
|
Наталья Непряева
|
04.01.2022
|
Лыжи
|
«Тур де Ски». Общий зачет
|
2-е
|
Александр Большунов
|
07.01.2022
|
Биатлон
|
Спринт
|
1-е
|
Александр Логинов
|
08.01.2022
|
Биатлон
|
Сингл-микст
|
1-е
|
Кристина Резцова, Антон Бабиков
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