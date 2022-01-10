Олимпийский 2022 год начался в лыжах и биатлоне с долгожданных побед российских спортсменов, которым уже через месяц стартовать на Играх в Китае

Лидер женской сборной России по лыжным гонкам Наталья Непряева неожиданно стала главным героем многодневки «Тур де Ски», финишировавшей на прошлой неделе в Швейцарии. 26-летняя воспитанница Юрия Бородавко выиграла две гонки из шести и стала первой в истории «Тура» россиянкой — победительницей общего зачета.

И это при том, что до этого Непряева не брала первых мест в личных стартах Кубка мира почти год. Нынешний успех — отличная новость накануне Олимпиады в Пекине, которая для лыжниц начинается 5 февраля. Правда, главная соперница Натальи — норвежка Тереза Йохауг — альпийскую многодневку пропускала. Но это ничуть не умаляет подвига Непряевой.

Российский биатлонист Александр Логинов также не побеждал на Кубке мира с прошлой зимы, но теперь прервал «молчание». 29-летний уроженец Саратова стал первым в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а также претендовал на высшую ступень в гонке преследования.

Увы, Александр допустил в пасьюте три досадных промаха на последнем огневом рубеже и довольствовался пятым местом. Зато Кристина Резцова и Антон Бабиков поддержали прорыв Логинова золотом в субботнем сингл-миксте. К сожалению, эта дисциплина пока не олимпийская.

Тем не менее настроение за четыре недели до Олимпиады в нашей биатлонной команде приподнятое. Теперь главное — удержать форму до Пекина.

Александр Логинов. Фото AFP

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