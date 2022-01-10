Олимпиада
Пекин-2022
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Видео Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Статьи   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Непряева и Логинов: в Пекин — хоть сейчас

Олег Шамонаев
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Сегодня, 00:10
Наталья Непряева. Фото Global Look Press Александр Логинов. Фото AFP
Наталья Непряева. Фото Global Look Press
Теги:
Олимпийский 2022 год начался в лыжах и биатлоне с долгожданных побед российских спортсменов, которым уже через месяц стартовать на Играх в Китае
Наталья Непряева. Королева горы. Непряева — первая россиянка, победившая на «Тур де Ски»!

Лидер женской сборной России по лыжным гонкам Наталья Непряева неожиданно стала главным героем многодневки «Тур де Ски», финишировавшей на прошлой неделе в Швейцарии. 26-летняя воспитанница Юрия Бородавко выиграла две гонки из шести и стала первой в истории «Тура» россиянкой — победительницей общего зачета.

И это при том, что до этого Непряева не брала первых мест в личных стартах Кубка мира почти год. Нынешний успех — отличная новость накануне Олимпиады в Пекине, которая для лыжниц начинается 5 февраля. Правда, главная соперница Натальи — норвежка Тереза Йохауг — альпийскую многодневку пропускала. Но это ничуть не умаляет подвига Непряевой.

Публикация от ? ?? ??????? ????????? ?? ? (@natali_nepryaeva)

Александр Логинов. Логинов — король спринта. Россияне без Латыпова выдали первое золото сезона

Российский биатлонист Александр Логинов также не побеждал на Кубке мира с прошлой зимы, но теперь прервал «молчание». 29-летний уроженец Саратова стал первым в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, а также претендовал на высшую ступень в гонке преследования.

Увы, Александр допустил в пасьюте три досадных промаха на последнем огневом рубеже и довольствовался пятым местом. Зато Кристина Резцова и Антон Бабиков поддержали прорыв Логинова золотом в субботнем сингл-миксте. К сожалению, эта дисциплина пока не олимпийская.

Тем не менее настроение за четыре недели до Олимпиады в нашей биатлонной команде приподнятое. Теперь главное — удержать форму до Пекина.

Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP

Все призовые места российских лыжников и биатлонистов в конце декабря — начале января

Дата

Вид

Гонка

Место

Спортсмен

29.12.2021

Лыжи

Индивидуальная гонка, 10 км (к)

3-е

Наталья Непряева

29.12.2021

Лыжи

Индивидуальная гонка, 15 км (к)

2-е

Александр Большунов

31.12.2021

Лыжи

Масс-старт, 10 км (с)

3-е

Татьяна Сорина

31.12.2021

Лыжи

Масс-старт, 15 км (с)

2-е

Александр Большунов

01.01.2022

Лыжи

Спринт (к)

1-е

Наталья Непряева

03.01.2022

Лыжи

Масс-старт, 10 (к)

1-е

Наталья Непряева

03.01.2022

Лыжи

Масс-старт, 15 (к)

3-е

Алексей Червоткин

04.01.2022

Лыжи

Масс-старт в гору, 10 км (с)

2-е

Денис Спицов

04.01.2022

Лыжи

«Тур де Ски». Общий зачет

1-е

Наталья Непряева

04.01.2022

Лыжи

«Тур де Ски». Общий зачет

2-е

Александр Большунов

07.01.2022

Биатлон

Спринт

1-е

Александр Логинов

08.01.2022

Биатлон

Сингл-микст

1-е

Кристина Резцова, Антон Бабиков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Шамонаев все материалы автора
Читайте также
Бились на равных с великим ЦСКА, обыгрывали команды НХЛ. Русские клубы-призраки, сгинувшие навсегда
Рябков назвал потрясающей встречу с США перед переговорами в Женеве
1
Реклама