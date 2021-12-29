Спорт нон-стоп. Каких соревнований ждать в 2022 году?

Если не помешает пандемия, болельщиков ждет необыкновенно насыщенный год.

Предстоящий 2022 год должен стать уникальным для мирового и российского спорта. По крайней мере сейчас календарь больших соревнований кажется просто захватывающим — причем почти равномерно на протяжении всего года. Не исключено, что коррективы в него еще внесет пандемия, с которой после почти двух лет сражений по-прежнему еще ничего непонятно. Но сейчас ключевые события в сочетании с теми, которые перенесены с более ранних дат, должны держать болельщиков в напряжении на протяжении почти 12 месяцев. Зимняя Олимпиада, чемпионаты мира по футболу, водным видам спорта и легкой атлетике, универсиада, мужской чемпионат мира по волейболу в России — все это праздник какой-то.

На удивление много классных стартов намечено в нашей стране. Это выглядит парадоксально на фоне санкций ВАДА (которые должны закончиться 16 декабря, если наши партнеры не придумают что-то еще). Но тем не менее Россия в 2022 году примет финал футбольной Лиги чемпионов, Всемирную шахматную олимпиаду, мужской волейбольный ЧМ, молодежный ЧМ по хоккею, чемпионат мира на короткой воде... И это только самые крупные и рейтинговые старты, без учета этапов Кубка мира, «Гран-при» и других регулярных соревнований. Кстати, лыжный этап КМ пройдет в нашей стране впервые с 2015 года.

Пару слов о необычных датах проведения некоторых турниров. Во-первых, чемпионат мира по водным видам спорта, отложенный на год из-за Олимпиады в Токио, вместо привычного июля внезапно намечен на май, что явно потребует от спортсменов необычной подготовки. Во-вторых, футбольный чемпиона мира, который из-за жары проводится в Катаре в ноябре — декабре вместо июня — июля, — об этом написано уже очень много. Вместо января в октябре предполагается организовать в Иркутске чемпионат мира по бенди — этот многострадальный турнир уже дважды отменялся, и дай бог, чтобы он все-таки состоялся в какие угодно сроки.

К сожалению, даже такой насыщенный календарь оставляет много тумана. Например, напуганные многочисленными отменами турниров Мужская и Женская теннисные ассоциации так и не опубликовали расписание на вторую половину сезона (соответственно, мы не знаем точных дат «Кубка Кремля», мужского турнира в Санкт-Петербурге и финальной стадии Кубка Дэвиса). Непонятно, как будет себя дальше вести самая пугливая из федераций — Международный союз конькобежцев, от которой зависит, состоится ли полноформатная серия «Гран-при» по фигурному катанию и увидим ли мы впервые за два года ее финал.

Во многом загадочными выглядят Всемирные игры по неолимпийским видам спорта в США, также отложенные на год из-за Олимпиады. Ведь, если американцы так и не признают российскую вакцину, участие в этих стартах нашей сборной под большим вопросом. То же относится и к чемпионату мира по легкой атлетике в американском Юджине. Квота для нейтральных российских спортсменов на нем увеличена вдвое, но сколько наших спортсменов сумеет ею воспользоваться — большой вопрос. Таких моментов, увы, хватает. И все-таки пока календарь на 2022 год выглядит очень оптимистично. Спорт явно намерен вернуться по полной программе, и мы все этого очень ждем.

Главные спортивные события 2022 года, имеющие фиксированные даты проведения, — в нашей галерее