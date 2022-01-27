В олимпийском карантине снова раздают презервативы. Глупость или провокация?

МОК уверяют, что спортсмены, которым в Пекине нельзя общаться друг с другом из-за ковида, могут забрать контрацептивы домой в качестве сувенира.

Международный олимпийский комитет продолжит в Пекине практику раздачи спортсменам и другим участникам Игр-2022 бесплатных презервативов. Об этом странном в разгар пандемии решении накануне узнали журналисты агентства Reuters, которые заселились в одну из гостиниц, находящуюся в «олимпийском пузыре». В каждой комнате этого отеля в подарок для гостей лежит по пять кондомов с китайским орнаментом в разноцветных упаковках — видимо, из той же коллекции, что будет распространяться среди олимпийцев. В МОК пока не могут назвать точную цифру латексных изделий, которые предназначены в подарок атлетам, но подтверждают — соглашение с международными структурами по профилактике ВИЧ и СПИД остается действующим. Несмотря на то, что в Олимпийской деревне из-за ковида минимизированы контакты между спортсменами и шанс на «опасный секс» между ними (для которого и нужны презервативы) минимален.

Прошлым летом во время Олимпиады в Токио участники Игр бесплатно получили 150 тысяч упаковок презервативов. На каждого участника ОИ пришлось примерно по 14-15 штук. В Пекине планируется увеличить это «норму», раздав около 100 тысяч кондомов. Правда, на них еще претендуют и другие обладатели аккредитаций: официальные лица, тренеры, сервисмены и журналисты. Однако суть дела не меняется — для карантинной ситуации это неимоверно много. Прошлым летом организаторы Игр-2020 отвечали на недоуменные вопросы относительно такого изобилия, рекомендуя олимпийцам не использовать изделия по назначению прямо в Олимпийской деревне, а взять их домой в качестве сувенира. Несмотря на всю неоднозначность презента, который явно не преподнесешь в качестве гостинца детям или малознакомым людям.

Вулканическое извержение гедонизма

Традиция раздавать в Олимпийской деревне горы контрацептивов появилась в 1988 году, когда по всему миру шли масштабные кампании по профилактике ВИЧ. Презервативы в те времена массово раздавали даже в пионерских лагерях (причем не только вожатым), и это считалось разумной мерой, а не призывом к безнравственности и беспорядочным сексуальным связям. Именно тогда во многих западных странах автоматы с кондомами появились чуть не в каждом общественном туалете. Постепенно ажиотаж схлынул, но олимпийская традиция осталась. К продолжению истории с бесплатными презервативами МОК подталкивали профилактические программы ЮНЕСКО и производители контрацептивов, для которых эти акции очень выгодны. Правда, фантастические цифры «халявных презервативов», которые каждые два года получали олимпийцы, породили миф о том, что Олимпиады являются фестивалями не только спорта, но и секса, а также местом «вулканического извержения гедонизма».

Многие западные спортсмены с удовольствием поддерживали это мнение, рассказывая, что в Олимпийской деревне, где собираются тысячи незакомплексованных здоровых молодых людей, можно найти секс на любой вкус. И что это может стать лучшим приключением в жизни — даже круче, чем выступление на Олимпиаде. Ходили слухи, что после завершения Игр-1988 в Сеуле на крыше общежития, в котором проживали спортсмены из Великобритании, обнаружили более трех тысяч использованных кондомов. После этого олимпийцев якобы настоятельно просят заниматься любовью только в закрытых помещениях. Американская футболистка Хоуп Соло вообще уверяла, что в секс во время Олимпиады втянуто до 75 процентов всех спортсменов. Однако проверить достоверность данной статистики, как и рассказов об олимпийских оргиях, крайне затруднительно.

Что касается раздаваемых презервативов, то своего пика эти акции достигли на Играх в Рио в 2016 году, когда олимпийцы получили в подарок в общей сложности 450 тысяч изделий, в том числе новинку от спонсоров — 100 тысяч женских кондомов. На каждого участника Игр приходилось более 40 изделий (по несколько штук на день). Некоторые сборные были вынуждены отвести для хранения коробок с контрацептивами отдельные шкафы. Интересно, что в Рио разразился и первый в олимпийской истории публичный секс-скандал. Прыгунья в воду Ингрид Оливейра выставила за дверь свою соседку по комнате Джованну Педросу ради того, чтобы заняться любовью со своим бойфрендом из сборной страны по гребле Педро Гонсалвешем. Но обиженная Джованна пожаловалась в Национальный олимпийский комитет, после чего Ингрид пришлось извиняться за свою любвеобильность.

?Check out the passion and joy from the #Beijing2022 #Olympic ?#WinterGames #OpeningCeremony? rehearsal last night at the National Stadium. We are so looking forward to the ?"simple yet splendid"? performances coming soon! 12 days to go! ?? pic.twitter.com/z9d96UYScm — Beijing 2022 (@Beijing2022) January 23, 2022

Олимпиада — не повод для измен

На самом деле к рассказам олимпийцев о сексе нон-стоп на Играх надо относиться с иронией. Большинство атлетов перед главным стартом своей жизни максимально собранны и не расположены к поиску приключений. Особенно мужчины- ведь многие тренеры чуть ли не с научными выкладками заявляют, что секс накануне соревнования может сильно ослабить спортсмена. Даже если это неправда, вряд ли найдется много желающих проводить опасные эксперименты. И ни один тренер уж точно не одобрит подобное поведение. Другой вопрос, что после завершения выступлений с чувством исполненного долга и в состоянии эйфории олимпийцы способны на многое. Но использовать по назначению 40 презервативов за несколько дней вряд ли под силу даже суперчемпионам. В таких количествах контрацептивы скорее сувенир, чем необходимость.

И уж точно мало кто из олимпийцев сейчас воспринимает кондомы как средство профилактики ВИЧ. Например, в Токио олимпийская чемпионка в гребном слаломе австралийка Джессика Фокс стала автором вирусного ролика в сети «Тик-Ток», когда показала, как при помощи халявного презерватива сумела ловко починить свою поврежденную о камни байдарку. Кроме того, на Играх-2020 любители эротических приключений на Олимпиадах получили мощный удар в виде картонных кроватей, которые сразу же получили прозвище «антисекс» — изделий. Якобы слишком резкие обоюдные движения на этих лежанках могли привести к их полному разрушению. Таким образом организаторы ОИ якобы пытались дополнительно побудить спортсменов к соблюдению карантина. Правда, не совсем понятно, как подобная тактика сочеталась с раздачей 150 тысяч кондомов.

После завершения Игр-2020 украинская саблистка Ольга Харлан призналась, что, несмотря ни на что, у нее был секс в Токио. В Олимпийской деревне находился парень спортсменки, итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле. «Мы же должны были зачекиниться. Кровати там нормально все выдерживали. Все было ок. Когда был секс? Не перед соревнованиями... После. Поэтому у меня и нет медали», — рассказала Харлан в интервью YouTube-каналу «Отдушивдушу». Применялись ли в процессе «зачекинивания» Харлан и Самеле презервативы, осталось загадкой. Впрочем, это все исключительно личное дело спортсменов. Вряд ли отсутствие или наличие презервативов и даже кроватей способно остановить любящие сердца. Тем более что в олимпийских делегациях много постоянных пар, для которых секс — это не приключение, а Олимпиада — не повод для измен.