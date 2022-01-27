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Сегодня, 00:00

Омикрон — самый опасный соперник в Пекине

Группа спортсменов олимпийской сборной России отправились в Пекин
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
26 января. Шереметьево. Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов отправляется в Пекин с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олимпийская сборная России теряет спортсменов одного за другим из-за положительных тестов на ковид.

Коронавирус начинает корректировать расклады на Игры в Пекине гораздо быстрее, чем мы рассчитывали. Пока из-за положительных тестов в нашей заявке только две замены — фигурист Евгений Семененко вместо Михаила Коляды и хоккеист Владимир Ткачев вместо Артема Анисимова. Однако известно как минимум о двух источниках заражений — в расположении сборной по фигурному катанию в Красноярске и в команде по бобслею и скелетону в Сочи. У фигуристов под ударом запасной танцор Егор Базин, а также тренеры Денис Самохин и Егор Челошкин. На съемных квартирах ждут отрицательных ПЦР-тестов бобслеисты Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко, а также призер Олимпиады-2018 скелетонист Никита Трегубов.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Вчера Минспорта и Роспотребнадзор значительно ужесточили антиковидные регламенты на спортивных базах, где готовятся наши сборные. Однако некоторые российские олимпийцы — команды по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку — уже вылетели в Пекин, и сегодня мы с тревогой станем ждать результатов их тестирования по прибытии в Китай. Конечно, даже положительный анализ — еще не приговор, надежда успеть вылечиться и все-таки попасть на Игры должна оставаться у каждого. Но то, что волнений на этот раз будет гораздо больше, чем минувшим летом на Олимпиаде в Токио, к сожалению, факт.

С другой стороны — все сейчас в одинаковых условиях. Рулетка тестирования выбивает не только наши кадры — коронавирус есть и в сборной Норвегии, и у американцев, и у других наших соперников. Китайцы еще до начала массового заезда ежедневно рапортуют о десятках выявленных ковидниках.

Так что выход один — набраться терпения и верить в то, что вакцины и крепкое спортивное здоровье уберегут наших звезд от беды перед главным стартом карьеры. Ну и в то, что удача окажется на нашей стороне не только на стадионах Пекина, но и перед лицом самого опасного соперника — омикрона.

Биатлонист Александр Логинов в&nbsp;аэропорту &laquo;Шереметьево&raquo; перед вылетом в&nbsp;Пекин.

Олимпиада
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