Такой ход может заглушить очередную волну разговоров о санкциях ВАДА в отношении наших госсимволов.

До старта Олимпийских игр в Пекине осталось всего ничего. Часть российской делегации уже в Китае, остальные подтянутся в ближайшие дни. Будем надеяться, все доберутся без приключений. Или даже с приключениями, но все-таки доберутся. И тогда встает новый вопрос: а кому нести флаг ОКР на открытии? Дело почетное и ответственное.

В идеальном мире знаменосцем сборной был бы хоккеист Александр Овечкин. Его имя давно уже бренд, а сам он — реальная суперзвезда мирового спорта. Но, к сожалению, НХЛ гулять в Китай не отпустили. Напрашивается лыжник Александр Большунов, однако глава ФЛГР Елена Вяльбе уже четко сказала: исключено. Плохая примета.

Кого еще? Александр Логинов — нет, отягощающий бэкграунд в виде дисквалификации. Камилу Валиеву не отпустит Этери Тутберидзе. Да и вообще у фигуристок на следующий день командный турнир, им точно не до многочасовых церемоний на морозе. Из суперчемпионов остается скелетонист Александр Третьяков. Как спортсмен он — легенда: выигрывал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, брал общий зачет Кубка мира. Если выберут его — никаких вопросов.

Но есть еще более медийно выигрышный вариант: сноубордист Вик Вайлд.

Вик Вайлд. Фото Getty Images

Почему он?

Начнем с того, что Вик — двукратный олимпийский чемпион. Второго такого в нашей делегации просто нет. Во-вторых, это станет сенсацией для всего мира. Представляете, какие лейтмотивы будут в различных шоу на нашем ТВ? Россия приютила несчастного американского спортсмена, на которого в его родной стране положили болт. Воспитала. Дала возможности. И именно тут он, почти зачахший, реализовал свою американскую мечту — дважды выиграл ОИ и стал счастливым. Вот так широко мы открыты миру.

Сам Вик с радостью расскажет, что из-за политики его чуть не оставили без Пхенчхана, посмеется про допинг и разложит, что из олимпийской программы выкинули один из двух вариантов слалома тупо из-за отсутствия интереса к этому виду у американцев, которые задают тон МОКа.

Да и вообще символично, если странный флаг (это же будет знамя ОКР, российский вернется со следующей Олимпиады) понесет не совсем русский спортсмен. А американский парень, который десять слов по-русски не может сказать. Такая тонкая месть Байдену и Обаме.

Если же без иронии, то соревнования по гигантскому слалому запланированы на 8 февраля. Открытие — 4 февраля. То есть у Вика будет вполне достаточно времени, чтобы прийти в себя. Плюс ему по барабану на все приметы о невезении знаменосцев — уверен, он даже не слышал про них. Да и в целом Вайлд сейчас не первый и даже не второй номер сборной, так что большим медальным риском его участие в торжественном мероприятии назвать нельзя. Сплошные плюсы.

Елена Никитина. Фото Getty Images

Трио прекрасных дам

Остается лишь найти Виктору спутницу. Ведь с недавних пор в рамках борьбы за гендерное равенство МОК настаивает на двух знаменосцах. Наши главные звезды-девушки — в фигурке, но здесь точно беда из-за расписания. Пожалуй, символично было бы доверить знамя кому-то из тех, кого не пустили в Пхенчхан: саночнице Татьяне Ивановой, скелетонистке Елене Никитиной или конькобежке Ольге Фаткулиной.

Перед прошлой Олимпиадой они сражались в судах, вроде бы все доказали, но остались без Игр-2018. Почему — так никто и не объяснил. Это было жутко. Но даже такая драма не сломала их, они по-прежнему в строю, зажигают на больших турнирах и реально претендуют на медали Пекина. Настоящие русские женщины, которым ничего не страшно — как из романов классиков золотого века. Кто, если не они?

Напомню, что знаменосца на церемонию открытия традиционно выбирает совет капитанов сборных России накануне первого дня Олимпиады.

Знаменосцы сборной России на церемонии открытия зимних Олимпиад

1994. Сергей Чепиков, биатлон

1998. Алексей Прокуроров, лыжи

2002. Алексей Прокуроров, лыжи

2006. Дмитрий Дорофеев, коньки

2010. Алексей Морозов, хоккей

2014. Александр Зубков, бобслей

2018. Сборная ROC шла под флагом МОК, который нес волонтер