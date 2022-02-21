Репортаж из Шереметьева.

Самолет из Пекина с олимпийцами задерживался на четыре часа. Но скучать ожидающим не приходилось. На видеоэкранах терминала С аэропорта Шереметьево фрагменты выступлений российских спортсменов чередовались с проникновенной надписью «Спасибо, родные». Это брало за душу даже случайных прохожих, которые неожиданно для себя самих стали случайными свидетелями встречи олимпийцев. Спешившие по своим делам люди с чемоданами и тележками сначала удивленно шарахались. Но потом останавливались, доставали телефоны и фиксировали происходящее для истории.

Красная ковровая дорожка, сразу два военных оркестра, десятки камер и фотографов — когда еще увидишь триумфаторов Пекина в таком антураже на расстоянии вытянутой руки.

Хоккейную сборную поприветствовали аплодисментами после возвращения в Москву ? pic.twitter.com/MJkXjHwchx — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 21, 2022

Несколько человек в костюмах с эмблемами ЦСКА намекали на масштабное представительство игроков этого клуба в хоккейной сборной. Рядом фотографировался со всеми желающими конь-маскот. Он был облачен в роскошный синий костюм. Кажется, в последний раз я видел в таком одеянии самого Игоря Есмантовича. Даже олимпийский маскот Бин Дунь Дунь был забрендирован фирменной армейской эмблемой. Идиллию нарушали только слегка матерившиеся охранники, пытавшиеся придать какой-то порядок мероприятию. Они с задачей все-таки справились.

Олимпийский маскот Бин Дунь Дунь был забрендирован фирменной эмблемой ЦСКА. Михаил Зислис, Фото «СЭ»

«Двести из ста», — с доброй улыбкой оценил обстановку защитник хоккейной сборной и «Спартака» Александр Никишин. Он спокойно остановился на улице и общался с корреспондентами, несмотря на дождь со снегом. «Для меня это грандиозно, — продолжал Никишин. — Идешь, тебя узнают, просят автограф и сфотографироваться. Я молодой и люблю все это». Спартаковец шутил, радовался, объяснял, почему «сборная выиграла второе место» и насколько тяжело будет провести силовой прием против финна Анттилы в плей-офф. Москвичей ждет «Йокерит», и у них неплохой шанс немного отомстить за поражение в финале.

Главный медийный герой последнего дня Антон Слепышев незаметно от журналистов проскочил в автобус, который отправлялся на чествование олимпийцев на ВТБ Арену. На мой телефонный звонок ответил, но выйти наружу не захотел и от комментариев отказался. «Я уже наговорился и больше не собираюсь», — лаконично сообщил нападающий. Знаю Антона очень давно как разумного и воспитанного человека, поэтому его резкой реакции на происходящее в последние 24 часа немало удивился. Видимо, серебро Олимпиады и хейтеры на всех влияют по-разному.

Генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук в позиции Слепышева, устроившего накануне с болельщиками маленькую войну в инстаграме, не увидел ничего криминального.

— Это его мнение, он высказал, что думает, — ответила легенда Квебека на вопрос корреспондента «СЭ». — Я ему ничего не говорил по этому поводу. Все понимают, какая была ситуация вокруг команды, все это понимают. Всем людям, которые за нас «переживали», желаю огромного здоровья.

— Серебро — хороший результат, оставайтесь, надо же нам иногда вас хейтить.

— Нас этот результат не устроил, мы все разочарованы. В критике, если она конструктивная, нет ничего страшного. Насчет своего будущего в сборной мне пока сказать нечего. От кого это зависит и когда стоит ждать какого-то разговора, я не знаю.

В аэропорту находилось много детей, которые жаждали получить автограф олимпийского чемпиона. Больше других повезло одной девочке — ей на бейсболке расписался главный триумфатор Олимпиады Александр Большунов. Он пронесся по красной дорожке, кажется, еще быстрее, чем делал это на снежных китайских склонах Чжанцзякоу.

Но успел отбить пятюни подросткам и пару раз расписаться.

Александр и Анна Большуновы встретились после Олимпиады ? pic.twitter.com/EwnLFGJTNZ — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 21, 2022

Группа молодых людей с флагами и выразительным транспарантом «Королева квадов — мы тебя любим» репетировала громогласно и настойчиво еще до того, как их кумир появился в зале ожидания. Александра Трусова аристократично продефилировала по дорожке с собакой в руках. Анна Щербакова мило улыбалась публике. Жаль, что подрастающее поколение отвлекается только на юных кумиров. Легендарного тренера Тамару Москвину, воспитавшую много известных фигуристов, кажется, никто не узнал. Однако общая атмосфера получилась симпатичной. Даже, казалось, искусственный призыв людей с загадочными для меня надписями на футболке «Волонтеры Подмосковья» ничего не испортил. Они олимпийцев встречали тепло. Даже искренне.

Тут отличились хоккеисты Андрей Чибисов и Сергей Телегин. Они и на камеру дали интервью страждущим телевизионщикам, и подросткам наставили автографов на кепках, фотографиях и календарях. Как любят говорить в Челябинске, «слова благодарности» за примерное поведение.