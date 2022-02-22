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«Дело Валиевой не помешает нам вернуть в декабре гимн и флаг». Интервью Олега Матыцина

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что дело Валиевой не помешает России вернуть в декабре гимн и флаг
Александр Кружков
Обозреватель
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Иван Якимушкин, Александр Большунов, Симен Крюгер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елена Вяльбе.
Фото Наталья Пахаленко/ОКР
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Министр спорта Российской Федерации — об Играх в Пекине, Александре Большунове, Елене Вяльбе и Камиле Валиевой.

Перекос

— У нашей сборной в Пекине 32 медали. Успех?

— Безусловно. В истории российского спорта это лучший результат на зимней Олимпиаде. Нашу страну представляли 213 атлетов в 13 видах спорта. Награды получили 68 человек, причем 15 — золотые медалисты. По количеству медалей, завоеванных в Пекине, мы уступили лишь Норвегии.

— Зато в неофициальном командном зачете на девятом месте.

— На то он и неофициальный. Подсчет только золотых обесценивает остальные награды, благодаря которым Россия обновила рекорд по общему количеству завоеванных медалей на зимних Играх. Еще важный момент — если анализировать выступления наших ребят и уровень конкуренции, положительная динамика налицо. Были и исторические достижения. В прыжках на лыжах с трамплина мы взяли медаль впервые за 54 года. Золотые медали в лыжных эстафетах завоеваны в мужской команде впервые за 42 года, а в женской — за 16 лет. В женском могуле бронза — спустя 28 лет. Конечно, не во всех видах спорта ожидания оправдались. Но ресурсы у нас есть, будем работать.

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— Как объяснить резкий перекос в сторону серебряных и бронзовых медалей третью Олимпиаду подряд?

— Да, в Пхенчхане, Токио и Пекине вторых и третьих мест у России гораздо больше, чем первых. Но не стоит зацикливаться на голых цифрах. Важно, что предшествовало этому результату. Конкуренция в мировом спорте с каждым годом растет, и теперь некоторые страны делают упор на конкретные дисциплины. Допустим, у Китая сейчас девять золотых медалей — в основном за счет фристайла и шорт-трека. Мы же стараемся охватить практически все виды спорта, постоянно развиваем их. И медали, завоеванные в 9 видах спорта из 13, это подтверждают. Правда, в медалеемких мы пока не вполне успешны.

— Это в каких?

— Коньки, фристайл... Разумеется, все надеялись, что золотых медалей у нас будет больше. Кому-то откровенно не повезло. Кого-то подвели проблемы со здоровьем, последствия ковида. А где-то сказалась психологическая неуверенность. Как в случае с Эдуардом Латыповым на четвертом этапе биатлонной эстафеты. С тренерами и руководителями федераций после их возвращения из Пекина проведем детальный анализ. Разберем причины неудач, поймем, где допустили ошибки. В свою очередь, Министерство спорта уже предложило комплекс мер по совершенствованию подготовки сборных команд.

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— Что за меры?

— Наша цель — формирование стабильной централизованной системы управления и развития спорта в России, где основными компонентами являются инфраструктура, современное законодательное регулирование, научно-методическое и медицинское обеспечение с учетом мировых тенденций, подготовка высокопрофессиональных тренеров. При этом главную роль должно играть государство.

— А что с инфраструктурой?

— К сожалению, на территории России пока недостаточно федеральных и региональных спортивных баз, которые могли бы полностью обеспечить подготовку сборных, особенно в медалеемких видах. Как летних, так и зимних — речь о гребле, велоспорте, коньках, легкой атлетике, плавании... Наша задача — в ближайшие полтора олимпийских цикла создать инфраструктуру, чтобы спортсмены тренировались преимущественно в России. Тогда за подготовкой будет более эффективный медицинский и научный контроль.

Иван Якимушкин, Александр Большунов, Симен Крюгер. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Иван Якимушкин, Александр Большунов, Симен Крюгер.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Большунов

— Сегодня любая олимпийская медаль воспринимается как крутое достижение. Хотя раньше никто не говорил: «Выиграл бронзу». Победой считалось только золото.

— Мы не перестали быть максималистами. Просто надо понимать, что сейчас на Олимпийских играх завоевать серебро и бронзу в разы сложнее, чем сорок лет назад. Порой судьбу медалей решают десятые, сотые, тысячные доли секунд. Конкуренция выросла — и значительно! Раньше за награды высшей пробы боролись около десятка стран. А теперь 50 в летних видах и 20 с лишним — в зимних. Глобального преимущества уже нет ни у кого.

— Это правда.

— Сам спорт стал более жестким, технологичным, индустриальным. Нет барьерной среды, тренеры спокойно кочуют по разным странам. Возьмем тот же Китай. Я давно говорил, что он на домашних Играх в командном зачете будет в тройке. Так и получилось. Хотя в зимних видах китайцы прежде не блистали. Думаю, их опыт и нам надо взять на вооружение.

— То есть?

— Сфокусироваться на конкретных направлениях — в данном случае на медалеемких видах спорта. Между прочим, для подготовки сборной России к Олимпиаде в Пекине правительство выделило около семи миллиардов рублей. Плюс деньги спортивных федераций, спонсоров, партнеров. Цена медали становится все более высокой, и это нельзя не учитывать.

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— Для кого-то главный герой Игр-2022 — Александр Большунов, для кого-то — Анна Щербакова. А для вас — кто?

— Всех, кто увозит из Пекина медаль, можно считать героями. Сразу вспоминаются золотые лыжные эстафеты у мужчин и женщин. Серебряная медаль Ивана Якимушкина в марафоне. Биатлонистка Ирина Казакевич, которая бежала эстафету в день похорон отца и завоевала серебро. А тот же Латыпов? Из-за ковида был на карантине, столкнулся с колоссальными трудностями при подготовке. Потом маленькая трагедия на четвертом этапе эстафеты. Но не опустил рук и все-таки сумел добыть бронзу... Если брать общее количество наград, то здесь, конечно, вне конкуренции Сан Саныч Большунов. Пять медалей, из них три — золотые! Вот уж действительно — король лыж!

— В чем секрет его успеха?

— Тут много факторов. Мотивация. Психология. Мощный внутренний стержень. Мудрый тренер. Юрий Бородавко умеет правильно спланировать подготовку, чтобы в нужный момент вывести спортсмена на пик формы, и грамотно выстраивает тактику в гонках. Ты можешь быть сильным, выносливым, но без четкой стратегии ничего не добьешься. Кроме того, на лыжников положительно влияет хорошая атмосфера, которую создали в сборной Елена Вяльбе и тренерский штаб. Ребята все амбициозные, при этом сплоченные, помогают друг другу, поддерживают. Что очень важно на больших турнирах.

Елена Вяльбе. Фото Наталья Пахаленко/ОКР
Елена Вяльбе.
Наталья Пахаленко/ОКР

Вяльбе

— Вторую Олимпиаду подряд мы восхищаемся не только нашими лыжниками, но и Вяльбе. Чему у нее стоит поучиться другим руководителям федераций?

— О, про Елену Валерьевну могу долго рассказывать. Мы добрые товарищи, во время Игр созванивались почти каждый день. А в субботу вечером уже в третий раз пересматривал «Белый снег», хотя был и на премьерном показе... Вяльбе — максималистка. Профессионал. Сама прошла в спорте тяжелейший путь. Рядом с ней всю карьеру был прекрасный тренер — Виктор Максимович Ткаченко. На принципах, заложенных им, Вяльбе и выстраивает работу. И в федерации, и в сборной.

— Что за принципы?

— Открытость, доступность, доверие. Огромное уважение к тренеру и спортсмену. Когда видишь, что руководитель переживает не просто за результат, а за твою жизнь, это рождает взаимную ответственность. Хочется горы свернуть. Но с Еленой Валерьевной нелегко. Она не из тех, кто скрывает собственное мнение. Наоборот, все говорит в глаза. Может жестко высказаться про кого угодно. В этом плане у нее нет никаких ограничений.

Александр Большунов. «Большунов — король лыж. У него на медали написано «50 км». Вяльбе — об историческом выступлении лыжников

— Так зачем вы «Белый снег» пересматривали?

— Показывали в субботу по Первому каналу. Включили с женой — и затянуло. На фоне пекинских побед решили вспомнить славные страницы нашей истории.

— Хорошее кино?

— Очень! Один из лучших спортивных фильмов. Нравятся мне и «Движение вверх», «Легенда № 17», «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Но в «Белом снеге» тема раскрыта глубже. Картина не только о спорте.

— Еще о чем?

— О жизненных ценностях. О роли тренера в судьбе спортсмена. Правильно расставлены акценты. Первый тренер Лене вообще щелбаны давал! А потом появился Максимыч, который убедил ее родных, чтобы она занималась спортом. И в дальнейшем всегда был рядом, помогал.

— Была бы своя Вяльбе у биатлонистов — в Пекине результаты оказались бы не хуже, чем у лыжников?

— Начнем с того, что успех лыжной сборной неслучаен. Там выстроена система. Отсюда 11 медалей на Олимпиаде, ярчайшие победы в эстафетах у мужчин и женщин. Но если человек с чем-то великолепно справляется, это не значит, что его нужно перекидывать на другой участок. Лучше проанализировать, за счет чего удается добиться эффективности, и перенять опыт. Причем касается всех — руководителей, тренеров, научно-методического персонала. Ведь в спортивных дисциплинах много общего. Например, недавно Шамиль Тарпищев на сбор юниорской команды пригласил гандбольного тренера. Я поразился — зачем?!

Александр Большунов со&nbsp;своей семьей в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo; (с&nbsp;мамой Светланой, супругой Анной, сестрой Анастасией и&nbsp;отцом Александром). «Я не боялся ради Саши заходить в любые двери». Большунов-старший — о пути сына к золоту Олимпиады

— Действительно.

— Оказывается, в гандболе структура движения броска схожа с подачей в теннисе. Из таких мелочей все и складывается. Я уж не говорю о психологической подготовке. Сегодня в большом спорте это играет ключевую роль. Возвращаясь к биатлону — вот почему наши часто промахиваются в решающий момент?

— Почему?

— Не потому, что стрелять не умеют или не улавливают направление ветра. На мой взгляд, дело исключительно в психологии! Кто-то в нужное время в нужном месте справляется с волнением, а кто-то — нет.

— Еще биатлонную сборную постоянно разъедают скандалы. Напрягает?

— Я вам так скажу: ситуация стабилизировалась. Два года назад, когда меня только назначили министром спорта, сложностей было намного больше — и внутри СБР, и во взаимодействиях с IBU. Мгновенно восстановить былую славу отечественного биатлона непросто, но сейчас все приходит в норму. Уверен, тренерский штаб и руководство СБР на правильном пути.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Камила Валиева.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Камила

— Общались с Камилой Валиевой после ее прилета в Москву?

— Разумеется. Мы и до этого были на связи. На Камилу выпало тяжелейшее испытание, но вижу, что она не сломалась. Уже приступила к тренировкам. Теперь самое главное — разобраться в причинах инцидента. Понять, что на самом деле произошло.

— Министерство спорта будет проводить расследование?

— У нас нет для этого полномочий. В отличие от РУСАДА. Ну а мы со своей стороны готовы оказать всяческое содействие.

— Президент МОК Томас Бах в Пекине заявил: «У меня нет уверенности, что ближайшее окружение Камилы заслуживает доверия». А у вас — есть?

— Конечно! Полное доверие! И к тренерскому штабу, и к медицинскому персоналу. Давайте не забывать о презумпции невиновности. До завершения расследования нельзя никого обвинять в каких-то нарушениях.

Камила Валиева. Валиева еще выиграет следующую Олимпиаду. Ее спортивный путь только начинается

— Слова Баха удивили?

— Мягко говоря.

— Как полагаете, сохраним мы золото командника?

— Надеюсь.

— Аргументы?

— Микроскопические следы запрещенного препарата никак не повлияли на выступление Валиевой в командном турнире. Фигуристку неоднократно тестировали и на Играх, и до их начала — все пробы чистые. Кроме той, что взяли в декабре 2021 года.

— После Игр в Токио вы сказали: «На Олимпиаде-2024 у нас уже будет и гимн, и флаг». Дело Валиевой может этому помешать?

— Думаю, нет. Это разовый случай, а не системная проблема. К нам регулярно приезжают мониторинговые группы Совета Европы, изучают ситуацию с допингом. Все в один голос говорят, что на сегодняшний день Россия — один из лидеров по созданию честного спорта. Не сомневаюсь, к 17 декабря 2022 года дорожная карта для восстановления членства РУСАДА будет выполнена. И уже в 2023-м на спортивных аренах снова зазвучит российский гимн.

Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Олег Матыцин.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Лимит

— Хоккейный финал смотрели в прямом эфире — в семь утра по московскому времени?

— А как же!

— Легендарный Борис Майоров назвал игру нашей сборной примитивной. Какое слово подберете вы?

— От громких эпитетов воздержусь. Конечно, хотелось, чтобы сборная России играла в яркий атакующий хоккей. Но финал не назову скучным. Напряжение зашкаливало, парни сражались до последних секунд. Когда драматично, по буллитам, вырвали победу у шведов, мелькнула надежда, что и финскую стену взломаем. Увы... То ли сыгранности не хватило, то ли мастерства. Соперник был объективно сильнее.

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— Как для себя объясняете провал в бобслее и скелетоне?

— Для нас это неожиданность. По ходу сезона казалось, что на Играх без медалей не останемся. Но что-то пошло не так. Впереди разговор с тренерским штабом, заседание экспертного совета. Надо все проанализировать и сделать выводы. Чтобы максимально эффективно подготовиться к Олимпиаде-2026.

— А крик души скелетонистки Елены Никитиной? Уверяет, что ее морально уничтожили еще в середине сезона и внутри сборной — война.

— Пока без комментариев. Я разговаривал по телефону с Еленой Аникиной, президентом федерации бобслея и скелетона. Сошлись на том, что она вернется в Москву, мы сразу встретимся и все обсудим. В любой команде должна быть атмосфера доверия. Иначе результата не будет.

— Ну и напоследок о футболе. На днях прошла информация, что Министерство спорта и РФС согласовали новый лимит на легионеров в РПЛ.

— Не совсем так. Российский футбольный союз представил нам свои предложения по поводу возможного изменения лимита на следующий сезон. В ближайшее время еще раз встретимся с Александром Дюковым, президентом РФС, и примем окончательное решение.

Легионеры &laquo;Спартака&raquo;. Новый лимит на легионеров. Новая самоидентификация. Колонка Казакова

— Вы-то новую модель лимита одобряете? Восемь иностранцев в поле, тринадцать — в заявке на чемпионат. Плюс специальный налог: клубы платят за каждую минуту, проведенную легионером на поле, взамен последуют соразмерные выплаты за участие в матче российских игроков до 23 лет.

— Жизнь покажет, пойдут ли эти изменения на пользу нашему футболу. Главное — выстроить приоритеты и понять, на что ориентируемся. На развитие клубов, сборной, детско-юношеских школ... Если учтем все факторы — это будет работающий вариант. Очень важно, чтобы новый лимит одобрила вся лига, не только топ-клубы. В целом должна быть конкурентная среда. Чтобы именно российские игроки росли, развивались. А мы почему-то постоянно делаем акцент на легионерах, забывая о том, что приоритет для нас — национальная система футбола.

Олимпиада
Александр Большунов
Елена Вяльбе
Камила Валиева
Олег Матыцин
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