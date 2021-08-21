Россия в медальном зачете Пекина-2022: сразимся за места с третьего по седьмое
Мы только заканчиваем подводить итоги летних Игр, а между тем до зимних — менее полугода. Вот-вот стартует новый олимпийский сезон, в котором сборной ОКР надо очень серьезно прибавить для того, чтобы вернуться в элиту снежных и ледовых дисциплин. Белая Олимпиада в Пхенчхане-2018 прошла в условиях диких санкций и кадровых ограничений в отношении нашей команды. Итогом стали только два золота (хоккейной сборной и Алины Загитовой в фигурном катании) и 13-е место в медальном зачете. Многим болельщикам кажется, что в Пекине мы поквитаемся за все — и за Пхенчхан, и за летние игры в Токио-2020, где мы в последний момент упустили место в топ-4 и стали пятыми. Однако все не так просто. Не исключено, что в столице Китая мы финишируем даже ниже, чем в столице Японии.
Бразилия и Ямайка наступают
Не собираюсь сеять панику, но очевидно, что некоторые расклады лучше представлять заранее, пока есть время исправить ситуацию. А расклады эти, по правде сказать, крайне туманные. Пандемия испортила прошлый сезон насколько, что его результаты невозможно воспринимать всерьез. Чемпионат мира по шорт-треку — без корейцев, чемпионат мира по акробатическому фристайлу — без китайцев, лыжный «Тур де Ски» — без норвежцев... Это все — просто насмешка над зимним спортом. Но кто сказал, что на ОИ-2022 приедут все сильнейшие? Коронавирус не побежден, над Играми продолжает висеть угроза политических бойкотов, и вообще мало кто представляет, какие трассы и какие условия ждут спортсменов на предстоящей Олимпиаде. Впервые в истории не состоялось ни одного тестового старта, в Пекине все пройдет с чистого листа, и случится там может все что угодно. Сенсации Токио точно покажутся цветочками.
И все-таки определенная база результатов предыдущих сезонов у нас имеется. И глобальные расклады более-менее понятны. Главный из них — с огромной долей вероятности Игры-2022 выиграют норвежцы. И в первую очередь — за счет доминирования в лыжных дисциплинах. Правда, программа зимних Игр тоже меняется. Во фристайле и сноуборде в Пекине будет разыгрываться столько же медалей, сколько и в лыжных гонках и биатлоне. В новых горных дисциплинах норвежцы тоже круты, но не так, как в равнинной классике. Во фристайле и сноуборде на несколько медалей, например, претендуют Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и даже Испания. Ну а апофеозом изменений в зимней программе может стать медаль в женском монобобе представительницы Бразилии — в прошлом сезоне Марина Сильва Туоно стала в Кубке мира третьей. А Кэрри Рассел с Ямайки — шестой.
Но все же чего ждать от Пекина сборной России? Для начала — сценарий для оптимистов. Обычно медальные прогнозы на Олимпиаду принято делать на основе результатов чемпионатов мира предыдущего сезона. Подробно их итоги мы разбирали в другой публикации. И здесь у нас более чем достойное второе место по общему количеству наград и третье — по золоту. Если так случится на самом деле, это будет просто великолепно. Правда, при этом крайне смущает очень низкое место в сводной таблице предолимпийских чемпионатов мира у сборной Китая. Хозяева ОИ-2022 пропустили множество стартов из-за карантина. Но известно, что они потратили уйму денег на звездных тренеров. В частности — на российского корейца Виктора Ана в шорт-треке и на норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена в биатлоне.
Изменения в программе опять против нас
Китай почти гарантированно поборется за место в первой десятке, а может, и выше. Бояться в первую очередь тут должны голландцы в шорт-треке и конькобежном спорте, а также россияне и белорусы в акробатическом фристайле. Ну и все остальные в трюковых видах фристайла и сноуборда — хафпайпе, слоупстайле и биг-эйре. В отличие от китайцев, наши спортсмены в сезоне-2020/21 ездили и на чемпионаты мира, и на большую часть этапов Кубка мира. Так что шанс реализовать свой потенциал у них был. Но возможности прибавить все равно есть — в первую очередь в биатлоне и лыжных гонках. Потому что надежды на новые дисциплины снова практически никакой. Разве что на командную акробатику, и то если там не зажгут китайские фристайлисты.
А теперь — более тревожные прогнозы. Есть такое агентство Gracenote, которое в последние годы предлагает свои медальные расклады перед каждой Олимпиадой. Накануне Токио их предсказания оказались достаточно точными. Сейчас предположения Gracenote относительно первой медальной десятки Пекина-2022 датированы аж февралем этого года, но сулят нам мало хорошего — почетное второе место по медалям и катастрофическое шестое по золоту. Конечно, это намного лучше, чем было в Пхенчхане. Но после пятой строчки в Токио-2020 на зимних Играх хочется чего-то более бодрого. Очевидно, что нам снова грозит проблема нехватки первых мест, и, увы, Gracenote делает такой прогноз не на пустом месте.
Анализировать можно не только результаты чемпионатов мира, которые по большому счету являются лишь мимолетным стартом, хоть и очень престижным. Все-таки фаворитом спортсмена делает более длинная история успеха. Например, в Кубках мира и других престижных соревнованиях. Некоторые зимние федерации суммируют в свой рейтинг разные старты. А некоторые — ведут зачет Кубка мира не только в целом, но и по отдельным дисциплинам. Они не всегда совпадают с теми, которые запланированы в программе Пекина-2022, но все же некий список главных претендентов на медали ОИ по таким спискам составить реально. «СЭ» прикинул этот расклад.
При таком варианте у нас выходит третье место по медалям и только седьмое — по золоту. Понятно, что после начала будущего зимнего сезона все это может многократно поменяться. Но к борьбе за медали Пекина нам точно надо отнестись со всей серьезностью и пониманием, что везет сильнейшим. Интересующимся предлагаю полный расклад — на основе каких данных мы считали представленную суровую таблицу. Можете внести в исходники любые исправления и вывести свой, более объективный, по вашему мнению, прогноз.
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