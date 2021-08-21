Россия в медальном зачете Пекина-2022: сразимся за места с третьего по седьмое

Пандемийный сезон в зимних видах спорта сильно мешает прогнозам на будущую Олимпиаду в Пекине, но очевидно: сборную ОКР снова ждут очень сложные Игры.

Мы только заканчиваем подводить итоги летних Игр, а между тем до зимних — менее полугода. Вот-вот стартует новый олимпийский сезон, в котором сборной ОКР надо очень серьезно прибавить для того, чтобы вернуться в элиту снежных и ледовых дисциплин. Белая Олимпиада в Пхенчхане-2018 прошла в условиях диких санкций и кадровых ограничений в отношении нашей команды. Итогом стали только два золота (хоккейной сборной и Алины Загитовой в фигурном катании) и 13-е место в медальном зачете. Многим болельщикам кажется, что в Пекине мы поквитаемся за все — и за Пхенчхан, и за летние игры в Токио-2020, где мы в последний момент упустили место в топ-4 и стали пятыми. Однако все не так просто. Не исключено, что в столице Китая мы финишируем даже ниже, чем в столице Японии.

Медальная таблица Олимпиады-2018.

Бразилия и Ямайка наступают

Не собираюсь сеять панику, но очевидно, что некоторые расклады лучше представлять заранее, пока есть время исправить ситуацию. А расклады эти, по правде сказать, крайне туманные. Пандемия испортила прошлый сезон насколько, что его результаты невозможно воспринимать всерьез. Чемпионат мира по шорт-треку — без корейцев, чемпионат мира по акробатическому фристайлу — без китайцев, лыжный «Тур де Ски» — без норвежцев... Это все — просто насмешка над зимним спортом. Но кто сказал, что на ОИ-2022 приедут все сильнейшие? Коронавирус не побежден, над Играми продолжает висеть угроза политических бойкотов, и вообще мало кто представляет, какие трассы и какие условия ждут спортсменов на предстоящей Олимпиаде. Впервые в истории не состоялось ни одного тестового старта, в Пекине все пройдет с чистого листа, и случится там может все что угодно. Сенсации Токио точно покажутся цветочками.

И все-таки определенная база результатов предыдущих сезонов у нас имеется. И глобальные расклады более-менее понятны. Главный из них — с огромной долей вероятности Игры-2022 выиграют норвежцы. И в первую очередь — за счет доминирования в лыжных дисциплинах. Правда, программа зимних Игр тоже меняется. Во фристайле и сноуборде в Пекине будет разыгрываться столько же медалей, сколько и в лыжных гонках и биатлоне. В новых горных дисциплинах норвежцы тоже круты, но не так, как в равнинной классике. Во фристайле и сноуборде на несколько медалей, например, претендуют Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и даже Испания. Ну а апофеозом изменений в зимней программе может стать медаль в женском монобобе представительницы Бразилии — в прошлом сезоне Марина Сильва Туоно стала в Кубке мира третьей. А Кэрри Рассел с Ямайки — шестой.

Но все же чего ждать от Пекина сборной России? Для начала — сценарий для оптимистов. Обычно медальные прогнозы на Олимпиаду принято делать на основе результатов чемпионатов мира предыдущего сезона. Подробно их итоги мы разбирали в другой публикации. И здесь у нас более чем достойное второе место по общему количеству наград и третье — по золоту. Если так случится на самом деле, это будет просто великолепно. Правда, при этом крайне смущает очень низкое место в сводной таблице предолимпийских чемпионатов мира у сборной Китая. Хозяева ОИ-2022 пропустили множество стартов из-за карантина. Но известно, что они потратили уйму денег на звездных тренеров. В частности — на российского корейца Виктора Ана в шорт-треке и на норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена в биатлоне.

Медальный зачет Олимпиады-2022 по результатам чемпионатов мира сезона-2020/21..

Изменения в программе опять против нас

Китай почти гарантированно поборется за место в первой десятке, а может, и выше. Бояться в первую очередь тут должны голландцы в шорт-треке и конькобежном спорте, а также россияне и белорусы в акробатическом фристайле. Ну и все остальные в трюковых видах фристайла и сноуборда — хафпайпе, слоупстайле и биг-эйре. В отличие от китайцев, наши спортсмены в сезоне-2020/21 ездили и на чемпионаты мира, и на большую часть этапов Кубка мира. Так что шанс реализовать свой потенциал у них был. Но возможности прибавить все равно есть — в первую очередь в биатлоне и лыжных гонках. Потому что надежды на новые дисциплины снова практически никакой. Разве что на командную акробатику, и то если там не зажгут китайские фристайлисты.

А теперь — более тревожные прогнозы. Есть такое агентство Gracenote, которое в последние годы предлагает свои медальные расклады перед каждой Олимпиадой. Накануне Токио их предсказания оказались достаточно точными. Сейчас предположения Gracenote относительно первой медальной десятки Пекина-2022 датированы аж февралем этого года, но сулят нам мало хорошего — почетное второе место по медалям и катастрофическое шестое по золоту. Конечно, это намного лучше, чем было в Пхенчхане. Но после пятой строчки в Токио-2020 на зимних Играх хочется чего-то более бодрого. Очевидно, что нам снова грозит проблема нехватки первых мест, и, увы, Gracenote делает такой прогноз не на пустом месте.

Прогноз Gracenote на ОИ-2022 от февраля 2021 года.

Анализировать можно не только результаты чемпионатов мира, которые по большому счету являются лишь мимолетным стартом, хоть и очень престижным. Все-таки фаворитом спортсмена делает более длинная история успеха. Например, в Кубках мира и других престижных соревнованиях. Некоторые зимние федерации суммируют в свой рейтинг разные старты. А некоторые — ведут зачет Кубка мира не только в целом, но и по отдельным дисциплинам. Они не всегда совпадают с теми, которые запланированы в программе Пекина-2022, но все же некий список главных претендентов на медали ОИ по таким спискам составить реально. «СЭ» прикинул этот расклад.

Суровый расклад на ОИ-2022 по рейтингам Кубков мира и федераций.

При таком варианте у нас выходит третье место по медалям и только седьмое — по золоту. Понятно, что после начала будущего зимнего сезона все это может многократно поменяться. Но к борьбе за медали Пекина нам точно надо отнестись со всей серьезностью и пониманием, что везет сильнейшим. Интересующимся предлагаю полный расклад — на основе каких данных мы считали представленную суровую таблицу. Можете внести в исходники любые исправления и вывести свой, более объективный, по вашему мнению, прогноз.