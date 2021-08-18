Первую часть олимпийского испытания российская сборная преодолела с честью, но через полгода у нас будет новый вызов.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу ВАДА против РУСАДА, одним из основных параметров которого стал запрет российским спортсменам на ближайшие две Олимпиады использовать любую национальную символику. Под санкции попали флаг страны, гимн и даже само название «сборная России». Поэтому официально по всем документам на Играх в Токио выступала команда Олимпийского комитета России.

При этом, несмотря на все ограничения, российские спортсмены на Олимпиаде-2020 выступили успешно, выиграв в столице Японии 71 медаль — лучший результат с 2004 года. 20 раз над аренами звучал фортепианный концерт Чайковского, заменивший на официальных мероприятиях гимн страны. Впрочем, призовых мест могло быть и больше. И вот об этом хотелось бы поговорить отдельно.

На Игры — через суд

Хочется сразу оговориться — мы не сторонники конспирологических теорий и не склонны искать в происходящем некий глобальный заговор против российского спорта. Речь скорее идет об отдельных фактах, отражающих настрой в некоторых странах и кругах. Но и обходить их вниманием нельзя, уж слишком они наглядны.

Напомним, что на протяжении длительного периода ОКР вел борьбу, в том числе судебными средствами, за само право российских атлетов выступить на этих Олимпийских играх. Ведь в результате развития дела о «российском допинге», тянувшегося еще с конца 2015 года, исполком ВАДА в декабре 2019-го постановил дисквалифицировать РУСАДА на четыре года, а также лишить россиян права на этот срок выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и ввести для спортсменов систему жесткого дополнительного отбора. Похожую на ту, что использовалась перед Играми в Рио, куда очень многие россияне вынуждены были пробиваться через суд. Довеском шел запрет любым официальным лицам из России, включая главу ОКР и членов исполкома организации, посещать Олимпиады и чемпионаты мира.

При этом некоторые открыто говорили, что и это наказание слишком мягкое, и предлагали вообще без разбора отстранить россиян от всех соревнований уровня Олимпийских игр и чемпионатов мира на эти самые четыре года. Но в России с такими санкциями не согласились, и совет учредителей РУСАДА, в который тогда входили и представители ОКР, подал апелляцию в CAS. В качестве третьей стороны в процессе приняли участие Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, а также МОК и МПК, международная федерация хоккея и ряд известных спортсменов.

Из-за грянувшей весной 2020 года пандемии рассмотрение дела затянулось почти на целый год, и лишь в декабре арбитраж вынес окончательное решение. В числе его основных параметров необходимо назвать уменьшение срока действия санкций вдвое — до двух лет, упразднение системы дополнительного отбора и необходимости спортсменов доказывать свою «чистоту», разрешение использовать на форме элементы российского триколора и исключение из списка лиц, которым запрещено посещение соревнований, представителей ОКР и ПКР. Наказание, таким образом, было заметно смягчено, и все российские атлеты, квалифицировавшиеся на Игры, получили безусловное право на них выступить. Но считать, что на этом все закончится, было, мягко говоря, преждевременно.

Фильм ужасов?

Конечно, надеяться, что во всем мире безоговорочно примут решение CAS и смирятся с присутствием россиян на Играх в Токио, не приходилось. Особенно если помнить про то, что некоторые и изначальные санкции считали чересчур мягкими и лояльными к России.

Вопросы к МОК, больше похожие на нападки, появились еще после официального согласования формы команды — она была выполнена в соответствии с решениями суда, но на ней четко угадывалась принадлежность спортсменов к нашей стране. Эти вопросы, кстати, продолжали задавать и после начала Игр. МОК во время турнира ежедневно проводит официальные пресс-конференции, посвященные актуальной повестке, — и почти половину Олимпиады подавляющая часть их была посвящена именно российской команде. Если грубо формулировать, МОК спрашивали: «А что вот эти ребята с триколором вообще здесь делают?» Изо дня в день примерно одно и то же.

А одиозный немец Хайо Зеппельт через Twitter просил МОК разобраться с поведением представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая в видеоролике «Матч ТВ» в поддержку российских олимпийцев била манекен с надписью «Пресса». Он увидел в этом угрозу иностранным журналистам, публиковавшим статьи о российском допинге.

Четче всего эту позицию сформулировал руководитель Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгерт.

— К сожалению, мы уже видели этот фильм ужасов раньше, где российская допинговая программа, спонсируемая государством, чувствует себя вольготно, а лидеры МОК и ВАДА пытаются пустить пыль в глаза, утверждая, что Россия «отстранена», — заявил он в интервью The Washington Post. — Теперь мы все видим, каким фарсом является это «отстранение». Это сложно назвать даже ребрендингом. Мир заслуживает знать, действительно ли изменилась ситуация и сколько еще раз на крупнейшей мировой сцене мы потенциально будем наблюдать это жульничество.

Чуть позже в похожем ключе выступил и глава норвежского антидопинга Андерс Сульхейм. Причем, по странному совпадению, его заявление о том, что россиян не следовало допускать до Игр в Токио, последовало за поражением женской сборной Норвегии от россиянок в полуфинале гандбольного турнира.

Не отставали и спортсмены. Американка Меган Калмо, не вышедшая в финал заездов женских двоек в академической гребле, после серебра россиянок Василисы Степановой и Елены Орябинской написала в соцсетях: «Видеть, как команда, которая не должна принимать участие в Олимпийских играх, уходит с пьедестала с серебряными медалями, — противно». Ее соотечественница Лилли Кинг, взявшая в Рио два золота в плавании, в Токио довольствовалась двумя серебряными наградами в личных дистанциях. А на итоговой пресс-конференции американской сборной заявила, что «на Олимпиаде сейчас много людей из стран, которые не должны в ней участвовать».

Таким образом она решила поддержать еще одного американца — Райан Мерфи пять лет назад был королем плавания на спине, теперь же уступил оба личных золота россиянину Евгению Рылову. Кстати, сам Мерфи после серебра на 200-метровке бросил двусмысленную фразу: «Испытываю огромное психологическое давление, потому что плыл в гонке, которая, вероятно, не была чистой», и его идею тут же подхватил и бронзовый призер Люк Гринбэнк. «Безусловно, это сложно — соревноваться, когда не знаешь, кто из соперников чист, а кто нет. Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой — и ничего против этого не делается», — заявил британец. Впрочем, сам Мерфи чуть позже поспешил уточнить, что его слова не относились к Рылову, и поздравил россиянина.

Можно вспомнить и чилийского журналиста Себастьяна Варелу, который задавал российским теннисистам вопрос о том, «каково нести на себе клеймо читеров». Чем после одного из матчей вывел из себя Даниила Медведева, отказавшегося отвечать и попросившего вывести представителя прессы из микст-зоны.

В общем, настрой представителей некоторых стран уловить несложно. При этом, похоже, их нервировало не сколько то, что российские спортсмены приехали в Токио. А то, что они еще и выигрывают здесь медали, причем много медалей. Хочется отметить и тот факт, что сами россияне вели себя очень достойно и на провокации не поддавались. Предпочитая отвечать новыми успехами.

А судьи кто?

При этом словесных выпадов во второй половине Олимпиады стало меньше. Зато прибавилось неоднозначных судейских решений, многие из которых были связаны с российскими спортсменами. Много вопросов, например, вызвали оценки в мужском опорном прыжке у гимнастов, где в итоге Денис Аблязин набрал одинаковую сумму баллов с представителем Кореи. И по дополнительным показателям россиянину досталось только серебро — примечательно, что этих нюансов регламента не знали даже многие спортсмены и специалисты.

А героическая дзюдоистка Мадина Таймазова, которая провела сразу несколько марафонских схваток? В полуфинале она достойно противостояла японке Чизуру Араи, почти не видя одним глазом. При этом арбитры в дополнительное время не засчитали прием, который мог привести к победе россиянки. Зато потом позволили Араи едва не сломать Таймазовой руку. В итоге японка победила удушающим приемом, а россиянка покинула татами без сознания. Зато потом сумела вырвать бронзу.

— Это был судейский произвол, — сказала после турнира Таймазова. — Мы с тренером считаем, что там надо было давать оценку. Считаю, что это ошибка.

Были вопросы к судейству и в боксе — например, ставший серебряным призером тяжеловес Муслим Гаджимагомедов был очень недоволен работой арбитров и в выигранном им полуфинале, и в финале, где он уступил кубинцу Хулио Сезару Ла Крусу. А Имама Хатаева в полутяжелом весе, по мнению главного тренера сборной России Виктора Фархутдинова, засудили в полуфинале с британцем Бенджамином Уиттекером.

— Очень жалко, что так отнеслись к Хатаеву, — отметил специалист. — Претензии есть, конечно. Хатаев очень уверенно, по сути, выиграл бой — второй и третий раунды вчистую.

Можно вспомнить и чудовищный судейский ляп в турнире по пляжному волейболу у женщин — в один из ключевых моментов матча плей-офф с участием Светланы Холоминой и Надежды Макрогузовой неопытная бригада арбитров в спорной ситуации отдала очко соперницам россиянок. Позже представителям международной федерации даже пришлось извиняться перед российской делегацией, но дальше-то уже прошла пара из Латвии.

Были вопросы и по работе рефери на полуфинальном матче ватерпольного женского турнира между россиянками и главным фаворитом турнира сборной США. Команда Александра Гайдукова три периода из четырех героически сражалась с американками, которым незадолго до этого четырежды уступила с крупным счетом. И в какой-то момент вела с перевесом в три мяча. Но при этом соотношение удалений, как заметил после матча ассистент главного тренера сборной России Андрей Белофастов, составило 14:6, и россиянки задолго до конца матча остались без двух ключевых защитников. В итоге США отстояли чемпионский титул, а наша команда проиграла в матче за бронзу.

Не очень понятно многим оказалось и снятие с дистанции 20 километров ходока Василия Мизинова. Серебряный призер ЧМ-2019 шел в лидирующей группе и претендовал на медаль, но после отметки в 12 км получил к имеющемуся предупреждению за нарушение техники еще три, почти подряд, и был дисквалифицирован. Причем нельзя сказать, чтобы россиянин выделялся в худшую сторону среди конкурентов, к которым претензий не возникло.

А вишенкой на этом торте стал, конечно, турнир по художественной гимнастике. Где судейство было если не откровенно спорным, то как минимум странным. Высокие баллы с первых видов для израильтянки Линой Ашрам в личном многоборье, долгие паузы при выставлении оценок и тотальное негодование итоговым результатом — Дина Аверина осталась только второй.

— Чувствую, что Дину «убили», — говорила глава национальной федерации и главный тренер сборной России. Потому что Ашрам с потерей ленты получила всего на семь десятых меньше, чем Дина, а у неё была ошибка больше чем на балл.

История повторилась и в командном многоборье, где арбитры сразу же дали большую фору сборной Болгарии и оставили россиянок вторыми. После этого наша команда лишилась шансов опередить в медальном зачете Игр Великобританию.

Повторимся, мы далеки от конспирологических теорий и не считаем, что против российской сборной существует какой-то заговор. Каждый элемент в этой картине стоит рассматривать отдельно — где-то дело в низкой квалификации судей, где-то в банальных ошибках, от которых не застрахован никто. Но тот самый настрой, про который мы говорили, тоже может оказывать влияние. Особенно в субъективно-оценочных видах спорта, где происходящее можно трактовать по-разному. Но суть в том, что на Олимпиаде каждое такое решение может стоить более высокого места или медали вообще.

При этом, повторимся, выступление российской команды в Токио можно считать успешным. Но всего через полгода нас ждут еще одни Игры, теперь уже зимние в Пекине. Продолжаем наблюдения.