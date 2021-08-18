Олимпиаду для американцев выиграл МОК. На первое место сборную США вытащили новые дисциплины

О чем говорят медальные итоги Токио-2020 и в чьих интересах поменяли программу Игр

Медальные итоги Олимпиады в Токио сильно порадовали тех, кто любит рассуждать, что командный зачет Игр — это зеркало мировой экономики. На этот раз три первых места заняли страны с самым большим ВВП, причем в том порядке, в котором их ранжирует Международный валютный фонд. Китай в гонке золотых наград, как и в экономике, сильно поджал американцев и только в последний день уступил сборной США первую строчку Олимпиады-2020. Еще одной сенсацией стало выступление японцев, которые стали главными выгодоприобретателями больших изменений в программе накануне Игр-2020. В общем, пищи для размышлений много. Давайте разбираться, что из случившегося — тенденция, а что — случайность.

Медальный зачет Олимпиады-2020 и ВВП-2021. Фото «СЭ»

Базовое преимущество

После Олимпиады многие западные СМИ потешались над китайцами, которые из-за разочарования результатами борьбы в командном зачете без стеснения приплюсовали своей команде награды Гонконга и Тайваня, что сразу же дало Китаю желанное первое место. Не влезая в геополитические дебри, отмечу, что китайцев действительно жаль. Они, словно тигры, бились на площадке, которая много лет затачивалась под американцев. К тому же накануне Игр-2020 в программу было добавлено еще множество дисциплин, в которых успешнее всех оказались американцы и хозяева Игр — японцы. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на медальную таблицу в новых дисциплинах, где США и Япония идут с огромным отрывом от всех преследователей.

Медали в новых олимпийских видах спорта и дисциплинах. Фото «СЭ»

Напомню, что по сравнению с Рио-2016 в программу Токио-2020 было добавлено 33 новых медальных розыгрыша. Это сделано в рамках новой стратегии Томаса Баха по омоложению олимпийской программы и поощрения хозяев Игр. Японцы, как мы видим, своим шансом прекрасно воспользовались. Однако подобный ход МОК нельзя назвать корректным. Ведь за четыре года (когда утверждается программа следующей Олимпиады) невозможно с нуля вырастить будущих чемпионов. Страны, где высок базовый уровень новых дисциплин, имеют огромный гандикап. Допустим, хозяева Олимпийских игр заслужили его своими огромными инвестициями. Но почему главные дивиденды от расширения получает и сборная США? Ведь если бы не новые дисциплины, то американцы точно бы проиграли Китаю медальный зачет Токио-2020.

Медали Токио-2020 без новых видов спорта и дисциплин. Фото «СЭ»

Сборная США и без новых дисциплин имеет очень серьезное базовое преимущество перед любыми олимпийскими конкурентами. В главных для американцев дисциплинах — плавании и легкой атлетике — на Играх разыгрывается 83 комплекта медалей, это почти четверть всех наград. В Токио специально под американского зрителя корректировалось расписание турниров пловцов и легкоатлетов — в нарушение традиций этих видов спорта. На Олимпиаде-2020 представители США выступили в коронных видах намного слабее, чем в Рио (это одна из причин нервной борьбы за первую строчку общего медального зачета). Но все равно медали в плавании и легкой атлетике — это почти половина всех наград сборной США на минувших Играх. Сократи МОК медальную квоту в двух самых звездно-полосатых видах — и не факт, что американцы удержатся даже в топ-3.

Медали сборной США на Олимпиаде-2020 по видам спорта. Фото «СЭ»

Дополнительные инвестиции

В объективном и субъективном аспектах поражения китайцев в первую очередь виноваты сами проигравшие. После гениальной домашней Олимпиады-2008, где Китай значительно опередил американцев по золоту, последовало серьезное отступление. Можно сколько угодно жаловаться, что 83 комплекта медалей разыгрывается в плавании и легкой атлетике, а не в прыжках в воду и настольном теннисе, но главными спонсорами олимпийского движения были и остаются американские бродкастеры и американские компании. Несмотря на все процветание китайской экономики и заведомое преимущество Китая по охвату телеаудитории. При этом МОК сейчас показывает абсолютную открытость для корректировки программы Игр. И если Китай не хочет проиграть и следующую Олимпиаду, ему нужно вкладываться не только в подготовку чемпионов, но и в спортивную экономику с политикой.

Медали сборной Китая на Олимпиаде-2020 по видам спорта. Фото «СЭ»

Ну, и вернемся к ВПП и спортивно-экономическим теориям. Их сторонники убеждены в том, что место в медальным зачете отражает социальный и финансовый ресурс страны. Чем крупнее и успешнее экономика, тем больше у государства, граждан и общественных структур возможностей направлять инвестиции в большой спорт. Кроме того, количество медалей может говорить об уровне социальной стабильности в стране. Правительству, у которого проблемы с оппозицией или, например, с какими-то стихийными бедствиями или эпидемиями, явно не до благополучия олимпийской сборной. Что мы прекрасно видим на примере неудачного выступления в Токио сборных Украины и Белоруссии.

Также место в медальной таблице — это определенный уровень жизни в стране. Да, есть на планете места типа Кении или Бразилии, где бег или футбол является социальным лифтом для бедных слоев населения. Но таких лифтов не может быть много. Как правило, хорошую базу для разных видов спорта создают те страны, где у людей есть возможность думать не только о куске хлеба плюс присутствуют современные технологии и медицина (речь не о допинге, а о физиотерапевтической поддержке, без которой серьезный спорт невозможен).

Все эти теории действительно находят определенное подтверждение: в топ-10 медального зачета — семь стран из первой десятки лидеров по ВВП. Но Россия, Австралия и Нидерланды выбиваются из этого знаменателя. Причем ни одна из этих стран толком не выиграла от изменений олимпийской программы — все они держатся за счет успехов в классических дисциплинах. И все это дает надежду на то, что ничего в командном зачете не предопределено заранее. Что спорт — это не только сражение кошельков и политических лоббистов, а одна из немногих отраслей нашей жизни, где осталось место не только для случайности, но даже для чуда.