Россия станет на Олимпиаде третьей вслед за Нидерландами! Исследование «СЭ» о фантастическом медальном зачете Пекина-2022

Подсчитали все медали завершившихся чемпионатов мира по зимним видам спорта.

Предолимпийский сезон завершен. Каковы итоги?

В минувшее воскресенье в Риге завершился чемпионат мира по хоккею — как правило, после этого события можно окончательно говорить о закрытии зимнего сезона. В данном случае — предолимпийского, что явно придает веса прошедшим чемпионатам мира. Корреспондент «СЭ» посчитал все медали всех стран на всех зимних чемпионатах мира сезона-2020/21, и мы готовы вам представить проекцию медального зачета Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Уже из заголовка вы увидели, что в ней множество сюрпризов. И они как наверху, так и в середине таблицы. География и плотность результатов действительно удивляют.

Сразу надо сделать несколько оговорок.

Первая — мы, конечно, применяем будущее время («Россия станет третьей»), но не стоит выдавать это за строгий прогноз результатов Олимпиады. За лето может измениться что угодно, от расклада сил и здоровья участников до штаммов коронавируса. Это — ситуация, как говорится, здесь и сейчас.

Вторая — в этом сезоне формально последний турнир будет сыгран в августе, это перенесенный женский чемпионат мира по хоккею. Мысленно вы можете добавить золото США или Канаде, другие сборные (среди которых и Россия) претендуют лишь на бронзу. Также на чемпионате мира по шорт-треку не проводится смешанная эстафета, а в олимпийской программе она будет.

Третья — сезон был специфическим, и в некоторых видах к результатам чемпионата мира надо относиться осторожно. В фигурном катании абсолютные фавориты Олимпиады французские танцоры Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон не приехали в Стокгольм, есть похожие случаи. Но не стоит и преувеличивать их значение — на 90% таблица отражает реальное положение дел.

Вот давайте и взглянем, что там за дела и как они положены.

Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова — полный российский подиум на чемпионате мира по фигурному катанию в марте. Фото Reuters

Норвегия — абсолютный фаворит

Зимних олимпийских видов спорта, как известно, 15. Все они в очень разной пропорции влияют на распределение медалей, и часто кажущийся нам престиж вида спорта совершенно не соответствует математическому вкладу. Элементарный пример — командные виды. Хоккей дает лишь два золота, но мужской олимпийский турнир — пожалуй, главное событие Олимпиады. Нам в России кажется, что очень важно фигурное катание, — но оно почти в три раза менее «влиятельно», чем фристайл. И когда смотришь на результаты чемпионата мира фристайлистов, понимаешь, почему именно эти новомодные виды развиваются. Это не только лобби условных североамериканцев, а расширение географии. В том же сноуборде медали чемпионата мира в 11 олимпийских видах взяли 16 стран! Фигурному катанию такая география сейчас и не снится.

На последних зимних Олимпиадах, в отличие от летних, борьба за командный зачет идет до последних дней. Можно вспомнить чудесную победу Канады в Ванкувере — там, правда, отрыв от Германии составил четыре золота. Борьба за победу в Сочи, по сути, идет до сих пор, Россия зависла между первым и вторым местом из-за биатлонной олимпийской эстафеты. Рядом с нами — Норвегия и Канада. В Пхенчхане и вовсе считать победителя пришлось по серебру! Норвегия обогнала Германию, обе завоевали по 14 золотых медалей.

В этот раз такой борьбы не предвидится. Гегемония норвежских сборных в лыжных видах — не только лыжах, но и биатлоне, двоеборье и даже горных лыжах — практически сводит на нет возможность борьбы с этими ребятами. За весь сезон норвежцы взяли 22 золота, всего 45 медалей в 8 видах спорта. Поэтому главными борцами за конкуренцию в медальном зачете всей Олимпиады станут Александр Большунов, шведские лыжницы и сборная Франции по биатлону. Если им удастся отобрать несколько побед у Клебо, Бе и Экхофф, борьба в медальном зачете может завязаться.

Мы конкурируем с Нидерландами за второе место

Но вот кто подтянется к норвежцам — это самое интересное. Потому что на данный момент второе место на Олимпиаде должны занимать... Нидерланды! Тактика побед в одном виде спорта — скоростном беге на коньках — давала голландцам в начале Олимпиад даже лидировать в зачете, но в конце они неизменно падали пусть на достойные, но пятые — седьмые места. Теперь все по-другому. К конькам добавился шорт-трек — и благодаря Сюзанне Схултинг оранжевые завоевали 12 золотых медалей только за счет двух видов спорта. При удачном распределении медалей между всеми остальными голландцы могут помечтать о втором месте на зимней Олимпиаде. Абсолютно уникальная ситуация.

Еще интереснее — с Нидерландами за это место будет бороться Россия, вернее, команда Олимпийского комитета России. Несмотря на периодические разговоры про развал спорта, как, например, после прошедшего хоккейного чемпионата мира, для России прошедший сезон был сверхуспешен. В основном благодаря фигурному катанию и фристайлу. Мы добрали медалей в сноуборде, санях и тех же коньках. За последние особенно обидно: на чемпионате мира на отдельных дистанциях у нас по медалям 1-3-7. То есть проблема большого количества медалей при меньшем числе побед продолжает нас преследовать. Вспомните Пхенчхан: 2-6-9.

Но теперь не скажешь, что побед мало. Полностью распределение медалей по видам спорта выглядит так:

Фигурное катание: 4-1-2 (из 5)

Фристайл: 3-1-3 (из 13)

Конькобежный спорт: 1-3-7 (из 14)

Лыжные гонки: 1-3-1 (из 12)

Сноуборд: 1-1-1 (из 11)

Санный спорт: 1-0-0 (из 4)

Шорт-трек: 0-1-1 (из 8)

Скелетон: 0-1-1 (из 2)

Керлинг: 0-1-0 (из 3)

Биатлон: 0-0-1 (из 11)

Кто за нами?

Но опаснее всего выглядит снизу нас Германия, у которой вроде бы всего девять золотых медалей — но при этом 15 серебряных. Если хотя бы часть они «переплавят» за девять месяцев в золото, то могут и с норвежцами подобраться. Но немцам в идеале надо забирать победы именно у них, в их видах спорта — биатлоне, двоеборье.

Поражают на таком фоне провалы США и Канады. Еще в Ванкувере американцы выиграли зачет по общему числу медалей — их было 37. Теперь их только 23, плюс будет одна в женском хоккее. Канадцы тоже как-то растеряли свои фристайлерские и шорт-трековские навыки. Шарлю Амлену уже 37, а победами в хоккее и керлинге ситуацию не выправишь. Так что пока все выглядит так, что канадцам и американцам предстоит бороться со Швейцарией, Австрией и резко взлетевшей еще в Пхенчхане Швецией. Они тоже научились бегать на коньках и взяли там два золота впервые за полвека!

Мы обгоняем США на 4 золотые медали — в это не так просто поверить. До этого проигрывали американцам на всех летних и зимних Играх начиная с Солт-Лейк-Сити — и только Сочи стал исключением. В Пхенчхане и вовсе счет золотых был 9-2.

Наконец, интересные процессы происходят чуть пониже в таблице. Абсолютно отсутствует в поле зрения Китай, который, мол, уж к своей Олимпиаде армию солдатиков-спортсменов подготовит. Он, конечно, может это сделать и за девять месяцев, плюс китайцы сейчас предпочитают сидеть на своих спортивных базах. Возможно, в шорт-треке и фигурном катании от них стоит ждать побед. Но пока все держится на одной фристайлистке Гу Айлин, родившейся в Калифорнии. КНР занимает позорное для себя 12-е место в зачете за Венгрией (за которую выигрывают наполовину китайские шорт-трекисты). И делит его с Великобританией и Австралией. Новая Зеландия — в одной бронзовой медали позади! При этом эти страны из региона Океания обгоняют вполне себе зимние Финляндию, Италию, Японию.

Как я посчитал, всего с золотыми медалями в межсезонье ушли 20 сборных, а с медалями в принципе — 29. Ну и отдельная тема для интернет-троллей: последние места в зачете делят Белоруссия и Украина с 0-0-1.