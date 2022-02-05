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Сегодня, 21:18

«Вытащили медали, могло быть хуже». Журова подвела итоги дня Олимпиады для России

Журова призналась, что смешанная гонка в Пекине подарила ей потрясающие эмоции
Георгий Скобликов

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от результатов дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине (Китай).

«Две главные новости — наши первые две медали. И ту, и другую гонки смотрела в эфире. В обоих случаях было так называемое вытаскивание, вытащили медали. Могло быть хуже. К ребятам нет никаких претензий, погода у всех была проблемная. Биатлонная гонка была очень крутой, подарила потрясающие эмоции. Болельщики любят гонки, когда все непредсказуемо до финиша. Эстафета прекрасная. Что касается отсутствия золотой медали в первый день, то не стоит переживать, поскольку у нас, как у хоккеистов, если все получается сразу, то впоследствии могут возникнуть какие-то проблемы. Ничего страшного, первый день был ознакомительным. Завтра есть варианты получить новые медали, главное, чтобы судейство не мешало», — сказала Журова «СЭ».

Наталья Непряева. Итоги субботы на Олимпиаде: начали с двух медалей

5 февраля первую медаль сборной ОКР на Олимпиаде в Пекине заработала лыжница Наталья Непряева, финишировав второй в скиатлоне. Второй медалью стала бронза биатлонной команды в смешанной эстафете.

Российская команда занимает восьмое место в медальном зачете Игр-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Светлана Журова
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