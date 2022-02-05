«Вытащили медали, могло быть хуже». Журова подвела итоги дня Олимпиады для России

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» поделилась впечатлениями от результатов дня зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине (Китай).

«Две главные новости — наши первые две медали. И ту, и другую гонки смотрела в эфире. В обоих случаях было так называемое вытаскивание, вытащили медали. Могло быть хуже. К ребятам нет никаких претензий, погода у всех была проблемная. Биатлонная гонка была очень крутой, подарила потрясающие эмоции. Болельщики любят гонки, когда все непредсказуемо до финиша. Эстафета прекрасная. Что касается отсутствия золотой медали в первый день, то не стоит переживать, поскольку у нас, как у хоккеистов, если все получается сразу, то впоследствии могут возникнуть какие-то проблемы. Ничего страшного, первый день был ознакомительным. Завтра есть варианты получить новые медали, главное, чтобы судейство не мешало», — сказала Журова «СЭ».

5 февраля первую медаль сборной ОКР на Олимпиаде в Пекине заработала лыжница Наталья Непряева, финишировав второй в скиатлоне. Второй медалью стала бронза биатлонной команды в смешанной эстафете.

Российская команда занимает восьмое место в медальном зачете Игр-2022.