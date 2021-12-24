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Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Япония не отправит на Олимпиаду в Пекине делегацию правительства

11:55

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что представители правительства страны не поедут на Олимпийские игры в Пекине.

При этом это не решение о бойкоте, к которому прибегли уже многие страны. По его словам, у Японии не было планов отправлять делегацию политиков в Китай.

«Япония считает важным, чтобы ценности, разделяемые международным сообществом, такие как свобода, права человека и верховенство закона, уважались в Китае», — приводит слова Мацуно AFP.

Мацуно также добавил, что Япония обсуждала с Китаем вопросы прав человека на разных уровнях.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее сообщила, что США приняли решение о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. При этом дипбойкот не коснется спортсменов, которые примут участие в Играх-2022.

Кроме того, бойкот поддержали Австралия, Великобритания, Канада, а также другие страны и правозащитные организации. В Европарламенте выступили с призывом к полному бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Однако Франция отказалась принимать участие в бойкоте.

Причиной подобных призывов стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Роман Шишов все материалы автора
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