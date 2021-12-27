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Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022

Правительство РФ выделило почти полмиллиарда рублей на визы для отбора на Олимпиаду в Пекине

10:39
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Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство выделило почти полмиллиарда рублей на визы для отбора на зимние Олимпийские игры 2022 года.

«У нас есть определенные обстоятельства, связанные с тем, что в некоторые страны для участия в отборочном этапе, например в Америку, чтобы получить визу, нужно лететь в третьи страны, где есть визовые центры, — приводит слова Чернышенко РИА Новости Спорт. — Поэтому правительство экстренно выделило почти полмиллиарда рублей для того, чтобы российские спортсмены могли получать визу. Это создает неудобства и мешает тренировочному процессу. Но трудности делают нас сильнее, мы и это преодолеем и все равно будем побеждать».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211227/vizy-1765589309.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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