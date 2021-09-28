Мостовой отреагировал на назначение Жамнова на пост главного тренера сборной России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею.

«Удивлен данному решению с точки зрения, что фамилия Алексея не фигурировала нигде. Говорили же, что есть список определенных кандидатов. Всегда было 2-3 фамилии. С другой стороны, не удивлен, потому что Алексей входил в тренерский штаб и много лет был помощников того же Знарка. Выборы же происходили голосованием. Большинство было за. Почему бы и нет? Человек всю жизнь играл в хоккей. Я за такое же решение, что в этом плохого?» — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.