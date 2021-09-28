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Мостовой отреагировал на назначение Жамнова на пост главного тренера сборной России

13:00
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею.

«Удивлен данному решению с точки зрения, что фамилия Алексея не фигурировала нигде. Говорили же, что есть список определенных кандидатов. Всегда было 2-3 фамилии. С другой стороны, не удивлен, потому что Алексей входил в тренерский штаб и много лет был помощников того же Знарка. Выборы же происходили голосованием. Большинство было за. Почему бы и нет? Человек всю жизнь играл в хоккей. Я за такое же решение, что в этом плохого?» — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.

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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное