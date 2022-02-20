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Пекин-2022

Сегодня, 12:48

В церемонии закрытия Олимпиады в Пекине примут участие около 60 спортсменов сборной России

Иван Торопцев
Корреспондент

В церемонии закрытия Олимпиады в Пекине примут участие около 60 спортсменов сборной России, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя службы информации Олимпийского комитета России Константина Выборнова.

Знаменосцем российской команды на церемонии станет лыжник Александр Большунов, который завоевал 3 золотых медали на Играх в Китае.

Сборная России заняла 9-е место в медальном зачете Олимпиады с 6 золотыми, 12 серебряными и 14 бронзовыми медалями.

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине состоится сегодня, 20 февраля, начало — в 15.00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/13773321
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