Гимнастка Мельникова поблагодарила российских спортсменов за эмоции на Олимпиаде в Пекине

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова поблагодарила российских спортсменов за подаренные эмоции на Олимпиаде в Пекине.

«Я следила за Олимпийскими играми. Хочу сказать спасибо нашей сборной, потому что это было потрясающе. Всегда берет гордость за спортсменов.



Я сама спортсменка, и знаю, что это такое, и вижу их эмоции. Это прекрасно, низкий им поклон за такие выступления, за такую борьбу», — приводит ТАСС слова Мельниковой.

Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине, завоевав 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.