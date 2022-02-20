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Сегодня, 11:34

Гимнастка Мельникова поблагодарила российских спортсменов за эмоции на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова поблагодарила российских спортсменов за подаренные эмоции на Олимпиаде в Пекине.

«Я следила за Олимпийскими играми. Хочу сказать спасибо нашей сборной, потому что это было потрясающе. Всегда берет гордость за спортсменов.

Я сама спортсменка, и знаю, что это такое, и вижу их эмоции. Это прекрасно, низкий им поклон за такие выступления, за такую борьбу», — приводит ТАСС слова Мельниковой.

Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине, завоевав 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Источник: https://tass.ru/sport/13772685
Олимпиада
Ангелина Мельникова
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