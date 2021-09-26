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Тардиф: «В случае отказа НХЛ от Олимпиады федерациям будет сложно выстроить план Б»

09:16
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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался по поводу плана Б в случае отказа НХЛ пускать своих игроков на Олимпиаду в Пекине.

Окончательное решение по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине должно быть принято до 10 января.

«Мы не знаем, что будет в это время с коронавирусом. Национальная хоккейная лига установила крайний срок, когда скажет, поедут ли ее игроки в Пекин или нет. Мы обсудим с ними этот вопрос позже, но всем понятно, что уже слишком поздно что-то менять, поскольку для федераций в таком случае сложно будет выстроить план Б», — цитирует Тардифа ТАСС.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12509057

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Виктория Кравченко все материалы автора

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