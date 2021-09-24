Вайсфельд объяснил выбор Знарка успешным опытом работы на ОИ

Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение Олега Знарка главным тренером сборной России.

«Решение ФХР назначить Олега Знарка главным тренером российской команды на Олимпиаде в Китае, судя по всему, продиктовано тем, что он имеет опыт руководства командой на Олимпийских играх. Причем, опыт успешный. Кроме того, помогать Знарку будут Зубов и Жамнов. А это люди хорошо знакомые со спецификой Национальной хоккейной лиги. Видимо, этот фактор учитывался. В любом случае, кто бы не руководил сборной, мы будем за нее болеть и переживать. Желаем ребятам удачи на Олимпийских играх», — сказал Вайсфельд.