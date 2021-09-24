Вайсфельд объяснил выбор Знарка успешным опытом работы на ОИ
22:41
Известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал назначение Олега Знарка главным тренером сборной России.
«Решение ФХР назначить Олега Знарка главным тренером российской команды на Олимпиаде в Китае, судя по всему, продиктовано тем, что он имеет опыт руководства командой на Олимпийских играх. Причем, опыт успешный. Кроме того, помогать Знарку будут Зубов и Жамнов. А это люди хорошо знакомые со спецификой Национальной хоккейной лиги. Видимо, этот фактор учитывался. В любом случае, кто бы не руководил сборной, мы будем за нее болеть и переживать. Желаем ребятам удачи на Олимпийских играх», — сказал Вайсфельд.
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