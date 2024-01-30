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Сегодня, 16:28

Тарасова жестко ответила канадской фигуристке Дюамель

Ана Горшкова
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание канадской фигуристки Меган Дюамель, которая заявила, что сборная России не заслужила бронзовую медаль командного турнира на Олимпиаде-2022.

«Кто она вообще такая? Пускай занимается своими делами и ничего не говорит о стране, о которой ничего не знает. Она вообще ничего не понимает», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Фигуристы сборной России в&nbsp;командном турнире на&nbsp;Олимпийских играх в&nbsp;Пекине. России сохранили медаль в олимпийском команднике — но дали другую. Нежданный подарок от ISU

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение лишить сборную России золотых медалей командного турнира Олимпийских игр в Пекине после аннулирования результатов Камилы Валиевой (20 баллов за победы в короткой и произвольной программах), которую 29 января CAS дисквалифицировал на четыре года.

После этого решения Россия опустилась на третье место, на ее счету стало 54 очка. Первой стала сборная США (65), серебряные медали перешли к Японии (63).

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд
Татьяна Тарасова
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