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Сегодня, 13:58

ОКР обжалует решение о перераспределении мест командного турнира фигуристов на Олимпиаде

ОКР обжалует решение лишить сборную России золота Олимпиады
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Знамя ОКР на церемонии закрытия Олимпиады 2022 в Пекине.
Фото Андрей Голованов/ОКР

Олимпийский комитет России (ОКР) намерен обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении мест командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции. Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира», — говорится в заявлении ОКР в официальном Telegram-канале организации.

В ОКР отметили, что правовая позиция комитета основана на прецедентах в практике CAS.

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29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года, поэтому все результаты спортсменки с этой даты аннулированы, в том числе ее победа на чемпионате Европы-2022.

30 января стало известно, что решением ISU сборная России лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр в Пекине после аннулирования результатов Валиевой (20 баллов за победы в короткой и произвольной программах). Россия переместилась на третье место, на ее счету стало 54 очка. Первое место заняла сборная США (65), серебряные медали перешли к сборной Японии (63).

Камила Валиева. «Рассчитывать на объективность не приходится». Надо ли России выполнять решение по делу Валиевой?
Источник: https://t.me/olympic_russia/13129
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
ОКР
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