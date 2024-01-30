Галлямов — о лишении олимпийского золота: «Физической медали у нас не было. Как отобрать то, чего нет?»

Российский фигурист Александр Галлямов прокомментировал «СЭ» решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать результаты Камилы Валиевой в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022.

Первое место вместо россиян заняла команда США, второй стала Япония, сборная России опустилась на третью строчку.

«Новость про лишение командного золота прошла немного мимо нас, так как мы были на тренировке. У нас впереди Спартакиада, если мы будем отвлекаться — будет совсем худо. Физической медали у нас не было. Как можно отобрать то, чего нет? В моей жизни ничего не изменилось, впереди новые горизонты. Хочу поблагодарить тех, кто нас поддерживает. Такого единения я не видел давно. Это дороже двух медалей», — сказал Галлямов «СЭ».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.