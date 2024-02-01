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Пекин-2022

1 февраля, 11:20

Тарасова считает, что решение CAS по делу Валиевой невозможно уважать: «Оно безобразное»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о заявлении главы МОК Томаса Баха, призвавшего уважать решение CAS по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

В понедельник CAS объявил о дисквалификации 17-летней россиянки на четыре года — с 25 декабря 2021-го за нарушение антидопинговых правил.

«Бах правильно говорит о том, что каждый имеет право на свое мнение. Мы имеем, и мы его высказываем. Такое решение CAS уважать невозможно. Мнение предвзятое, и решение нечестное, на мой взгляд. А мягко говоря, безобразное!» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее в МОК заявили, что дело фигуристки Камилы Валиевой подчеркивает зависимость несовершеннолетних спортсменов от их окружения.

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
Томас Бах
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