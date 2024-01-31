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Допинг

31 января, 18:00

Перед Пекином-2022 антидопинговые органы затягивали с проверкой не только проб Валиевой

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», после чемпионата России по фигурному катанию в декабре 2021 года долго не могла узнать результаты своих проб на допинг не только Камила Валиева.

По информации «СЭ», на чемпионате Европы в январе 2022 года беспокойство по поводу затянувшейся проверки проявляли и некоторые другие наши фигуристы.

Один из членов сборной России на Евро вместе со своими представителями активно добивался от присутствовавших в Таллине антидопинговых делегатов ускорения рассмотрения проб, в том числе в личных разговорах. В итоге результат анализа этого спортсмена появился до старта Олимпиады в Пекине. Источник говорит, что спортсмен и его представители сами увидели, что в системе ADAMS после месяца проверки результат теста отсутствует. Представителями спортсмена в случае с ADAMS могут быть родители, врачи или тренеры — спортсмены часто перепоручают ведение системы кому-то из окружения.

Напомним, на чемпионате России 25 декабря 2021 года Валиева сдала положительный анализ на триметазидин, но узнала об этом только после начала Олимпиады. Сейчас эта проба стала причиной решения CAS о четырехлетней дисквалификации нашей спортсменки. Пробу долго проверяли в лаборатории Стокгольма, объяснив задержку кадровыми сложностями из-за коронавируса. Не зная о проблемах Камилы, сборная России заявила ее на командный турнир. В итоге после рассмотрения дела Валиевой в CAS у всей нашей команды отобрали золото командника.

Камила Валиева. «Рассчитывать на объективность не приходится». Надо ли России выполнять решение по делу Валиевой?
Фигурное катание
Камила Валиева
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