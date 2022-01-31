Среди прибывших в Пекин на Олимпиаду выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом

Среди прибывших в Пекин на зимнюю Олимпиаду выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт оргкомитета соревнований.

30 января в столицу Китая прибыли 1252 человека, из них 622 спортсмена и официальных лиц, еще 630 человек— «представители других заинтересованных сторон». По итогам ПЦР-тестирования было выявлено 37 новых случаев заражения, из них 12 — среди спортсменов и официальных лиц. Остальные 25 случаев обнаружены среди представителей заинтересованных сторон.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.