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Пекин-2022

Сегодня, 08:09

Среди прибывших в Пекин на Олимпиаду выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом

Екатерина Савостина
Корреспондент

Среди прибывших в Пекин на зимнюю Олимпиаду выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает официальный сайт оргкомитета соревнований.

30 января в столицу Китая прибыли 1252 человека, из них 622 спортсмена и официальных лиц, еще 630 человек— «представители других заинтересованных сторон». По итогам ПЦР-тестирования было выявлено 37 новых случаев заражения, из них 12 — среди спортсменов и официальных лиц. Остальные 25 случаев обнаружены среди представителей заинтересованных сторон.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.beijing2022.cn/wog.htm?cmsid=MHI2022013100144000
Олимпиада
Коронавирус
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