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Пекин-2022

Сегодня, 17:01

Россия установила новый рекорд для отечественных команд по числу наград на зимних Олимпийских играх

Иван Шитик
Корреспондент

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях спортивных пар. Третье место заняли россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Таким образом, сборная России на Играх в Пекине установила новый рекорд для отечественных команд по числу медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде. На данный момент в активе российской сборной 31 медаль: 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых.

На Олимпиаде-1988 в Калгари сборная СССР завоевала 29 медалей (11 золотых, девять серебряных, девять бронзовых), команда России на Олимпиаде в Сочи также взяла 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград.

Олимпиада 2022: Евгения Тарасова и&nbsp;Владимир Морозов. Олимпиада 2022: Большунов — король лыж и наши пары против хозяев Игр в фигурке. Онлайн-трансляция 19 февраля

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