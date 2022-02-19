Россия установила новый рекорд для отечественных команд по числу наград на зимних Олимпийских играх

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пекине в соревнованиях спортивных пар. Третье место заняли россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Таким образом, сборная России на Играх в Пекине установила новый рекорд для отечественных команд по числу медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде. На данный момент в активе российской сборной 31 медаль: 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых.

На Олимпиаде-1988 в Калгари сборная СССР завоевала 29 медалей (11 золотых, девять серебряных, девять бронзовых), команда России на Олимпиаде в Сочи также взяла 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград.