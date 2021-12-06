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Власти США назвали причину дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине

23:05
Олимпиада в Пекине. Фото AFP
Олимпиада в Пекине. Фото AFP
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Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки назвала причину решения о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).

«Администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю Олимпиаду и зимнюю Паралимпиаду-2022, учитывая проводимый Китаем геноцид, преступления против человечности в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

До этого о возможности дипломатического бойкота Игр из-за нарушений прав человека в Китае заявлял президент США Джо Байден.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, когда они проводились в Москве.

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Евгений Петров все материалы автора
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