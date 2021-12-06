США объявили о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Власти США приняли решение о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, сообщают «Известия». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американские спортсмены примут участие в Играх, но официальных представителей США на Олимпиаде не будет.

Ранее о возможности дипломатического бойкота Игр из-за нарушений прав человека в Китае заявлял президент США Джо Байден. Напомним, китайская теннисистка Шуай Пэн обвинила бывшего вице-премьера в изнасловании, после чего перестала выходить на связь. Из-за этого WTA отказалась от проведения теннисных турниров в Китае.