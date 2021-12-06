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США объявили о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады-2022 в Пекине

21:42
Джен Псаки. Фото Twitter
Джен Псаки. Фото Twitter
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Власти США приняли решение о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине, сообщают «Известия». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, американские спортсмены примут участие в Играх, но официальных представителей США на Олимпиаде не будет.

Ранее о возможности дипломатического бойкота Игр из-за нарушений прав человека в Китае заявлял президент США Джо Байден. Напомним, китайская теннисистка Шуай Пэн обвинила бывшего вице-премьера в изнасловании, после чего перестала выходить на связь. Из-за этого WTA отказалась от проведения теннисных турниров в Китае.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году, когда они проводились в Москве.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1260449/2021-12-06/ssha-obiavili-o-diplomaticheskom-boikote-olimpiaty-v-pekine

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Евгений Петров все материалы автора
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