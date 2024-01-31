Президент «Самбо-70» Лайшев назвал циничным решение ISU лишить Россию золота командного турнира Олимпиады-2022

Руководитель Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать результаты Камилы Валиевой в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022.

В итоге первое место заняла команда США, второй стала Япония, сборная России опустилась на третью строчку.

«Мое личное мнение — нужно считать нашу сборную победителем, как мы и считали. У нас лучшие фигуристы в мире, самые замечательные. Они — олимпийские чемпионы, два года ходили под этим званием. Наши фигуристы лучшие из лучших! Не стоит обращать внимание на решение ISU, эта лживая политика уже опротивела. Надо проигнорировать все их решения. Сколько лет они уже издеваются над Камилой Валиевой? Они циничные!» — приводит слова Лайшева Betonmobile.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. 30 января стало известно, что сборная России по фигурному катанию лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата Валиевой.