Волочкова жестко высказалась о решении ISU лишить Россию золота командного турнира Олимпиады-2022

Российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать результаты Камилы Валиевой в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022.

«Отнять медаль — не завоевать ее. Те, кто это сделал — ущербные люди. Пошли они (в оригинале использовано нецензурное слово), они не имеют права отнимать медали у спортсменов! Фигуристы это люди, которые занимаются самопожертвованием. Оцените ситуацию по человечески и подумайте, какой путь спортсмены проходят для этой медали. Эти толстожопые чиновники даже с допингом бы не сделали то, что делает Камила Валиева. То что сейчас происходит — абсолютное ничтожество. Этим людям нечего делать. Они никто и звать их никак. Позорище этим людям, отнимающим медаль», — сказала Волочкова «СЭ».

Первое место вместо россиян заняла команда США, второй стала Япония, сборная России опустилась на третью строчку.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.