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Пекин-2022

31 января, 16:20

Волочкова жестко высказалась о решении ISU лишить Россию золота командного турнира Олимпиады-2022

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с «СЭ» прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать результаты Камилы Валиевой в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022.

«Отнять медаль — не завоевать ее. Те, кто это сделал — ущербные люди. Пошли они (в оригинале использовано нецензурное слово), они не имеют права отнимать медали у спортсменов! Фигуристы это люди, которые занимаются самопожертвованием. Оцените ситуацию по человечески и подумайте, какой путь спортсмены проходят для этой медали. Эти толстожопые чиновники даже с допингом бы не сделали то, что делает Камила Валиева. То что сейчас происходит — абсолютное ничтожество. Этим людям нечего делать. Они никто и звать их никак. Позорище этим людям, отнимающим медаль», — сказала Волочкова «СЭ».

Первое место вместо россиян заняла команда США, второй стала Япония, сборная России опустилась на третью строчку.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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