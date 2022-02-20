Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 06:10

Медальный зачет Олимпиады-2022, 20 февраля: Россия идет на девятом месте, Норвегия — первая

Россия идет на девятом месте в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине
Сергей Ревенко
Корреспондент
Олимпийские кольца в Пекине.
Фото Global Look Press
В Пекине (Китай) проходит заключительный день соревнований на Олимпийских играх-2022.

В воскресенье, 20 февраля, будет разыграно пять комплектов медалей.

Сборная Австрии завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в параллельном слаломе.

Женская сборная Великобритании по керлингу в финале Олимпиады-2022 обыграла Японию.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв 15 золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 20 февраля

Медальный зачёт
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Норвегия
 15 8 13 36
2
Германия
 11 9 5 25
3
Китай
 9 4 2 15
4
США
 8 9 7 24
5
Швеция
 8 5 5 18
6
Нидерланды
 8 5 4 17
7
Австрия
 7 7 4 18
8
Швейцария
 7 2 5 14
9
Россия
 6 11 14 31
10
Франция
 5 7 2 14

Полностью медальный зачет — здесь.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

Олимпиада
0
Читайте также
«От нее веяло холодом». Зачем глава МОК взялся воспитывать тренера российских фигуристок?
Елена Вяльбе: «Телеграммы от Путина приходят Большунову и мне на Вотсап»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова/Морозов и Мишина/Галлямов сказали, что поедут на чемпионат мира

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 20 февраля
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости