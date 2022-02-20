Медальный зачет Олимпиады-2022, 20 февраля: Россия идет на девятом месте, Норвегия — первая
Россия идет на девятом месте в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине
В Пекине (Китай) проходит заключительный день соревнований на Олимпийских играх-2022.
В воскресенье, 20 февраля, будет разыграно пять комплектов медалей.
Сборная Австрии завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в параллельном слаломе.
Женская сборная Великобритании по керлингу в финале Олимпиады-2022 обыграла Японию.
Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв 15 золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград.
Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 20 февраля
|Медальный зачёт
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|1
|15
|8
|13
|36
|2
|11
|9
|5
|25
|3
|9
|4
|2
|15
|4
|8
|9
|7
|24
|5
|8
|5
|5
|18
|6
|8
|5
|4
|17
|7
|7
|7
|4
|18
|8
|7
|2
|5
|14
|9
|6
|11
|14
|31
|10
|5
|7
|2
|14
Полностью медальный зачет — здесь.
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