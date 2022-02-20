Россия идет на девятом месте в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине

В Пекине (Китай) проходит заключительный день соревнований на Олимпийских играх-2022

В воскресенье, 20 февраля, будет разыграно пять комплектов медалей.

Сборная Австрии завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в параллельном слаломе.

Женская сборная Великобритании по керлингу в финале Олимпиады-2022 обыграла Японию.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022, выиграв 15 золотых медалей. Россия расположилась на девятой строчке — у нашей сборной 6 золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград.

Медальный зачет зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине 20 февраля

Медальный зачёт Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 15 8 13 36 2 Германия 11 9 5 25 3 Китай 9 4 2 15 4 США 8 9 7 24 5 Швеция 8 5 5 18 6 Нидерланды 8 5 4 17 7 Австрия 7 7 4 18 8 Швейцария 7 2 5 14 9 Россия 6 11 14 31 10 Франция 5 7 2 14

Полностью медальный зачет — здесь.

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