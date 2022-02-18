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Пекин-2022

Сегодня, 13:56

Сборная Норвегии установила рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых медалей

Роман Шишов
Корреспондент

Сборная Норвегия установила рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде. 15-ю награду высшего достоинства на Играх-2022 в Пекине в копилку национальной команды принес биатлонист Йоханнес Бе, выигравший масс-старт.

Также у сборной Норвегии 8 серебряных и 11 бронзовых медалей — всего 34 медали. Это первое место в общекомандном медальном зачете как по количеству золотых наград, так и общему числу медалей.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане норвежцы завоевали 14 золотых медалей.

Второее место в медальном зачете на Играх в Пекине занимает сборная Германии, у которой 10 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград. Замыкает тройку США (8-8-5).

Россия идет на девятом месте (5-9-13). Однако по количеству медалей российская команда уступает только Норвегии.

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