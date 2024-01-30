Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 12:59

В Кремле не согласны с решением о дисквалификации Валиевой

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на четыре года фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы не согласны с этими решениями: ни с решением суда, ни с решением федерации. Мы их не принимаем. Вместе с тем мы считаем, что, безусловно, со всеми соответствующими структурами нужно продолжать работу», — цитирует Пескова РИА «Новости Спорт».

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что нужно мобилизовать все возможности для оспаривания и продолжения защиты российских спортсменов.

В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Во вторник, 30 января, стало известно, что сборная России по фигурному катанию лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата Валиевой.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года, поэтому все результаты спортсменки с этой даты аннулированы, в том числе ее победа на чемпионате Европы-2022.

Источник: РИА
Фигурное катание
3
Читайте также
Посольство РФ в США назвало русофобным решение дисквалифицировать Валиеву
Валиева дисквалифицирована на четыре года и лишена всех медалей
Не менее 20 палестинцев в Газе погибли в результате авиаудара Израиля
В Совбезе РФ назвали безрезультатными попытки Запада сломить Россию
Президент Венесуэлы Мадуро анонсировал свой визит в Санкт-Петербург
Военные ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ на купянском направлении
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
России сохранили медаль в олимпийском команднике — но дали другую. Нежданный подарок от ISU
ISU аннулировал результаты Валиевой на чемпионате Европы-2022, победительницей стала Щербакова
Сборной России присудили третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Россия лишилась золотых медалей командного турнира Олимпиады-2022 после аннулирования результатов Валиевой
Авербух поддержал Валиеву: «Ты обязательно поднимешься на свой олимпийский пьедестал»
«Рассчитывать на объективность не приходится». Надо ли России выполнять решение по делу Валиевой?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бестемьянова назвала предсказуемым лишение сборной России золота Олимпиады

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости