В Кремле не согласны с решением о дисквалификации Валиевой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на четыре года фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы не согласны с этими решениями: ни с решением суда, ни с решением федерации. Мы их не принимаем. Вместе с тем мы считаем, что, безусловно, со всеми соответствующими структурами нужно продолжать работу», — цитирует Пескова РИА «Новости Спорт».

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что нужно мобилизовать все возможности для оспаривания и продолжения защиты российских спортсменов.

В понедельник, 29 января, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года.

Во вторник, 30 января, стало известно, что сборная России по фигурному катанию лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине после вычета результата Валиевой.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года, поэтому все результаты спортсменки с этой даты аннулированы, в том числе ее победа на чемпионате Европы-2022.