Все участники Олимпиады в Пекине будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус

Все участники зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине ежедневно будут проходить тестирование на коронавирус, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Отмечается, что атлеты и участники Игр, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, будут допущены до соревнования без отбывания карантина. Непривитые спортсмены будут должны пройти трехнедельную изоляцию по прибытии в Пекин.

В МОК уточнили, что дела спортсменов с медицинским отводом от вакцинации будут рассматриваться отдельно.

Спортсмены, которые вакцинировались от коронавируса, будут находиться в закрытой системе — «пузыре», которая будет действовать с 23 января по 13 марта (день завершения Паралимпийских игр). На Игры будут допущены спортсмены, которые привиты любой одобренной ВОЗ вакциной.

Участники Игр, кроме спортсменов и некоторых официальных лиц, которые будут сопровождать атлетов в Олимпийской деревне, будут проживать в одобренных организаторами отелях, где полностью будут соблюдаться необходимые антиковидные меры.