Каспарайтис ответил на вопрос, по силам ли сборной России обыграть Канаду на Олимпиаде-2022

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился ожиданиями от выступления сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Было приятно видеть ребят: и Лешу Жамнова, и Серегу Гончара, и Илюху Ковальчука, — приводит слова Каспарайтиса «Чемпионат». — Посмотрели из ложи игру «Вашингтона» с «Флоридой». Конечно, для Жамнова это новый вызов, он рад такому назначению и понимает всю ответственность. Я тоже за него рад как за своего товарища и олимпийского чемпиона. Безусловно, будет тяжело, но надеюсь, что теперь он станет олимпийским чемпионом еще и в качестве тренера. Тем более,когда рядом на лавке такие помощники, как Гончар».

Он также ответил на вопрос, по силам ли сборной России обыграть Канаду на Олимпийских играх.

«Сборная России может победить любую команду. Дистанция небольшая, матчей немного. У той же Канады случались провалы, никто не знает и не сможет предсказать, что в итоге будет. Фаворитов хватает: россияне, канадцы, шведы, финны. Даже швейцарцы уже представляют из себя серьезную силу», — сказал он.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.