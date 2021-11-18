Курри: «Медаль Олимпиады ценна вне зависимости от того, приедут игроки из НХЛ или нет»
Пятикратный обладатель Кубка Стэнли, генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри высказался о ситуации с участием игроков из НХЛ в Олимпиаде в Пекине.
«Не знаю, как будет, но надеюсь, что игроки НХЛ поедут в Пекин. Играть за сборную на Олимпиаде — это их мечта. Надеюсь, ситуация в мире позволит им приехать. Конечно, медаль Олимпиады ценна в любом случае, независимо от того, приедет НХЛ или нет. Турнир лучших против лучших — это вишенка хоккея, болельщики и весь хоккейный мир ждут этого, но Олимпиада — это кайф и мечта игроков при любых раскладах. Финляндия любит быть тёмной лошадкой. Фаворитами в Пекине будут Канада, Россия, Швеция, США. А потом уже идут финны и чехи. Но победить может любая из этих стран, сейчас у них не так много отличий в плане хоккея. И это хорошо, трудно выбрать фаворита», — приводит «Чемпионат» слова Курри.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Сегодня, 18 ноября появилась информация, что НХЛ может отказаться от участия в Играх.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4517283-kurri-medal-olimpiady-cenna-v-lyubom-sluchae-nezavisimo-ot-togo-priedet-nhl-ili-net.html
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