Курри: «Медаль Олимпиады ценна вне зависимости от того, приедут игроки из НХЛ или нет»

Пятикратный обладатель Кубка Стэнли, генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри высказался о ситуации с участием игроков из НХЛ в Олимпиаде в Пекине.

«Не знаю, как будет, но надеюсь, что игроки НХЛ поедут в Пекин. Играть за сборную на Олимпиаде — это их мечта. Надеюсь, ситуация в мире позволит им приехать. Конечно, медаль Олимпиады ценна в любом случае, независимо от того, приедет НХЛ или нет. Турнир лучших против лучших — это вишенка хоккея, болельщики и весь хоккейный мир ждут этого, но Олимпиада — это кайф и мечта игроков при любых раскладах. Финляндия любит быть тёмной лошадкой. Фаворитами в Пекине будут Канада, Россия, Швеция, США. А потом уже идут финны и чехи. Но победить может любая из этих стран, сейчас у них не так много отличий в плане хоккея. И это хорошо, трудно выбрать фаворита», — приводит «Чемпионат» слова Курри.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Сегодня, 18 ноября появилась информация, что НХЛ может отказаться от участия в Играх.