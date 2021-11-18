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НХЛ может отказаться от участия в Олимпиаде-2022 после 10 января

12:27
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НХЛ может отказаться от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года, сообщает американская журналистка Эмили Каплан.

«НХЛ может отказаться от участия в Олимпийских играх, — сказала Каплан в интервью ESPN+. — Дедлайн — 10 января. Но мне сказали, что на самом деле лига может отказаться и после этого, но будут финансовые последствия».

Ранее сообщалось, что НХЛ оставила за собой право отказаться от поездки в Пекин на Олимпийские игры до 10 января в случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/emilymkaplan/status/1461160115525017600

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Карен Саркисян все материалы автора
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