Глава ОКР рассказал, как наши спортсмены буду приезжать и покидать Пекин

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что система приезда-отъезда спортсменов на Играх в Пекине будет более гибкой, чем в Токио.

— Какая система приезда-отъезда наших спортсменов, завершивших выступления в Китае?

— В Пекине более гибкие условия, чем на Играх-2020 в Токио. Нет необходимости приезжать на соревнования за пять дней до своего старта. Можно въехать в Пекин после открытия Олимпийской деревни. Выезд в течение 48 часов теперь носит рекомендательный характер. То есть если спортсмен захочет поучаствовать в церемонии закрытия Игр, то такая возможность ему будет предоставлена.

— Будут ли в этот период организованы дополнительные рейсы Пекин — Москва?

— Вместе с нашим официальным перевозчиком компанией «Аэрофлот» мы подготовили объемный план перелетов в этот период. Все члены нашей делегации будут полностью обеспечены авиарейсами.

Полное интервью со Станиславом Поздняковым можно прочитать здесь.