За десять дней до открытия Игр-2022 глава ОКР рассказал «СЭ» об олимпийской дипломатии, возможных сюрпризах и фаворитах соревнований.

В Пекине заработали Олимпийские деревни — подготовка к Играм вышла на финишную прямую. В столице Китая наша сборная постарается завоевать 30 медалей. Это почти в два раза больше, чем четыре года назад в Пхенчхане, когда наши спортсмены взяли 17 наград. Но если в Корею мы отправлялись в сокращенном составе, то сейчас россияне примут участие во всех видах программы: в делегацию ОКР входит более 200 спортсменов из 27 регионов РФ.

Благодарны оргкомитету «Пекин-2022» за гибкость

— Вы говорили, что ОКР провел большую работу, чтобы наши атлеты могли въезжать в государства, где проходили квалификационные соревнования. Случались негативные эпизоды, кроме ситуации с фристайлистами, которые не смогли попасть в США?

— Действительно, нынешние условия отбора и квалификации на Олимпийские игры стали беспрецедентными. Организаторам соревнований нужно было соблюдать огромное количество регламентов. В том числе выполнить критерии допуска участников на территорию стран-организаторов. В связи с пандемией и разными подходами государств к ограничительным мерам обеспечить баланс интересов всех стейкхолдеров, к сожалению, не всегда удается. Возникали неприятные ситуации с конькобежцами и с фристайлистами.

Но мы провели большую дипломатическую работу с международными спортивными федерациями и МОК, чтобы добиться максимального количества квот для наших сборных на Игры в Пекине. В основном эта работа принесла нужные результаты. Даже тогда, когда наши спортсмены не смогли принять участие в квалификационных стартах, у них либо уже хватало квалификационных очков, либо под них были зарезервированы отдельные квоты на Олимпиаду. Или же количество наших квот фиксировалось до начала квалификационных соревнований, на которые российские спортсмены не могли попасть по не зависящим от них причинам. Поэтому могу с уверенностью сказать — мы сделали все, что от нас зависело.

— Как удалось решить ситуацию с биатлонистом Эдуардом Латыповым? У многих возникали опасения, что он вообще может не попасть на Игры из-за карантина.

— Это как раз хороший пример того качественного и своевременного взаимодействия между ОКР и отдельно взятой спортивной федерацией при решении возникшей проблемы или нестандартной ситуации. В случае с Латыповым СБР, со своей стороны, предпринял нужные и правильные шаги, а мы параллельно подключились к взаимодействию с оргкомитетом Игр и МОК. Требовалось действовать быстро, и нам вместе с коллегами по олимпийскому сообществу, НОКами других стран удалось убедить китайскую сторону сократить срок рассмотрения документов для прилета в Китай спортсменов и официальных лиц, переболевших коронавирусом, с восьми дней до пяти. В нынешних условиях это важный момент, и мы благодарны оргкомитету «Пекин-2022» за проявленную гибкость.

— На ваш взгляд, СБР сейчас на правильном пути после смены руководства?

— Я могу лишь еще раз сказать о наших взаимоотношениях за последний год. Мы ими полностью удовлетворены, реализовали несколько партнерских проектов, в том числе тренерский образовательный, который мы проводим в Сочи. Я не даю оценки предыдущему руководству. Просто констатирую тот факт, что у нас стало больше точек соприкосновения. Надеюсь, это принесет пользу для спортсменов

— Вы отмечали, что антиковидные меры в Китае будут предсказуемо сложнее, чем в Токио. Могли бы привести какие-то конкретные примеры?

— В Токио было много ограничений, но так или иначе выполнение регламентов, ограничивающих передвижения, оставалось по большей части на совести самих членов делегаций. В Китае же организаторы решили действовать более строго и ставить дополнительные, если так можно выразиться, физические ограничения. Усиленная охрана, волонтеры. Чтобы полностью исключить контакт внешнего мира с внутренним закрытым периметром. Оценку эффективности таких мер может дать только время. Сейчас мы видим, что трудности с коронавирусом, которые беспокоили нас в Токио, тускнеют. Новый омикрон-штамм очень заразный, липкий. Поэтому любые действия организационного комитета, связанные с заботой о здоровье спортсменов и членов делегации, нами только приветствуются. Какими бы строгими они ни были.

— Есть ли понимание, как исключить повторение ситуации с каратисткой Анной Чернышевой, которая сдала положительный тест на коронавирус в день вылета на Игры в Токио?

— Этого избежать можно только в том случае, если скрупулезно выполнять все предписания, подготовленные ФМБА. Надо быть крайне острожным, особенно в последние дни перед вылетом. Ограничить любые дополнительные контакты, разрывать цепочки контактов. В ОКР мы очень внимательно подходим к этой проблеме. Проводим ежедневное тестирование, и оно порой выявляет болезнь у сотрудников. В том числе у тех, кто готовился выехать в Китай. Они выпадают из обоймы, и это очень обидно. Но если речь пойдет о спортсменах, которые из-за заболевания не смогут участвовать в главном старте четырехлетия, то это станет уже личной профессиональной трагедией.

Мы не озвучивали медальный план как таковой. 30 медалей — это ориентир

— Наши спортсмены готовы к тому, что в Китае возможны те или иные провокации — как в случае с Даниилом Медведевым в Токио и вопросом о русских «допингерах» — и попытки оказать на них психологическое давление?

— 21 января комиссия спортсменов ОКР провела специальную расширенную онлайн-конференцию со всеми участниками Игр-2022. Ребята поделились своим опытом, полученным в Токио. Наши специалисты подробно остановились на наиболее важных и проблемных аспектах с юридической, коммуникационной и спортивной точек зрения. В целом мы приветствуем и поддерживаем общение в таком формате. Это и обмен практическим опытом, и возможность обсудить самые разные вопросы. Как мне кажется, информация в таком ключе воспринимается лучше. Так что, думаю, наши олимпийцы будут полностью подготовлены к потенциально возможным провокациям, исключать которые нельзя, как бы этого нам ни хотелось.

— Будут ли в Пекине наши юристы, которые готовы моментально включиться в процесс, если возникнет, например, ситуация, как с сестрами Авериными в Токио?

— На все Олимпиады в последнее время в составе делегации мы отправляем юристов самого высокого уровня. Плюс у нас есть консультанты из зарубежных юридических компаний. Так что мы всегда готовы к форс-мажорным обстоятельствам и включаем все наши инструменты защиты интересов спортсменов и команды очень оперативно.

— Не будет ли у нашей команды проблем с недостатком персонала? Все же сервисеров в зимних видах значительно больше, чем в летних. Вот и Юрий Каминский уже пожаловался на отсутствие в Пекине оружейника и «еще ряда специалистов».

— Был удивлен, когда прочитал его высказывание. На всех Олимпиадах есть четко установленная квота, которая обусловлена количеством участников соревнований. На летних Играх на два спортсмена — один тренер или лицо обслуживающего персонала. На зимних — один к одному (из-за того, что надо провести больше подготовительной работы). То есть на каждого спортсмена — один тренер или один сервисмен. Если бы у того же Каминского в Пекин отобрались шесть спортсменов, а не пять, тогда бы и на одного сервисмена было больше. К сожалению, сделать этого не получилось. Имеем то, что имеем. При этом подчеркну, что со стороны СБР никаких вопросов по данной теме к нам не поступало, а мы находимся в очень тесном рабочем контакте с Виктором Майгуровым.

— Вы сказали, что наши спортсмены способны завоевать порядка 30 медалей в Пекине. А вообще можно ли ставить медальные ориентиры в 2022 году, учитывая, что любого спортсмена могут снять в последний момент?

— Мы не озвучивали медальный план как таковой. Это тот ориентир, на который способна наша команда, в случае если все спортсмены приедут в Пекин и смогут принять участие в своих соревнованиях. Понятно, что могут возникнуть форс-мажоры и, к сожалению, не все зависит от нас. Наверняка будут сюрпризы. Как со знаком плюс, так и со знаком минус. При этом все находятся в одинаковых условиях. Тем спорт и интересен. Неожиданные результаты даже больше привлекают интерес и внимание зрителей, чем победы заведомых фаворитов.

— Конкурентоспособны ли мы в новых дисциплинах?

— У нас есть хорошие перспективы в женских одиночных соревнованиях в бобслее, в смешанной эстафете в шорт-треке, в смешанных командных соревнованиях по фристайлу. Вполне можем завоевать медали.

Выезд из столицы Игр в течение 48 часов носит рекомендательный характер

— Группа инновационного центра ОКР во главе с Александром Грушиным и группа специалистов СБР ездила в Пекин, чтобы отобрать лучшие структуры для лыж, лучше понять климатические условия. Тяжело было об этом договориться?

— IBU сделал все возможное, чтобы сервисмены смогли приехать на место проведения соревнований. К сожалению, FIS не смогла организовать что-то подобное. Знаю, что Елена Вяльбе уже обращалась к нам за информацией по структуре снега. Хотя мы и понимаем, что лыжный и биатлонный стадионы будут разными.

Если говорить в целом о поездке в Китай, то, конечно, мы очень довольны работой специалистов по изучению возможности скользящей поверхности лыж. Это комплексное сотрудничество инновационного центра ОКР и СБР. Мы эту работу начали в регионах Сибири и продвигались вплоть до трассы в Китае. Поэтому тот материал и экспертиза, которые наработаны, безусловно, будут в помощь нашим тренерам и в биатлоне, и в лыжных гонках. И, безусловно, это дополнительный материал для изучения всем нашим специалистам на будущее. Погодные условия меняются довольно часто, но все же есть какая-то закономерность, которую можно зафиксировать и использовать.

— Какая система отъезда наших спортсменов, завершивших выступления в Китае?

— В Пекине более гибкие условия, чем на Играх-2020 в Токио. Нет необходимости приезжать на соревнования за пять дней до своего старта. Можно въехать в Пекин после открытия Олимпийской деревни. Выезд в течение 48 часов теперь носит рекомендательный характер. То есть если спортсмен захочет поучаствовать в церемонии закрытия Игр, то такую возможность ему предоставят.

— Будут ли в этот период организованы дополнительные рейсы Пекин — Москва?

— Вместе с нашим официальным перевозчиком компанией «Аэрофлот» мы подготовили объемный план перелетов в этот период. Все члены нашей делегации будут полностью обеспечены авиарейсами.

— Как относитесь к разговорам, что решение НХЛ вторые Игры подряд не отпускать игроков на Олимпиаду на руку России?

— Самое главное — это наличие возможности у спортсмена реализовать свой потенциал на Олимпийских играх. Конечно, хоккейный турнир потеряет от того, что не все лучшие смогут сыграть в Пекине. Но так сложились обстоятельства. Хотя, на мой взгляд, борьба от этого не будет менее зрелищной и напряженной. В каком бы составе ни приехали наши основные конкуренты, они все равно ставят максимальные задачи, потому что на Олимпийских играх мотивация всегда запредельная. И хоккейный турнир, уверен, станет одним из самых зрелищных соревнований на Играх-2022. Как было и в Пхенчхане. А для наших игроков, выступающих за океаном, олимпийская мечта, увы, откладывается еще на четыре года.

— Вам не кажется, что это может в целом ударить по популярности хоккея в мире?

— Тут надо четко разделять. НХЛ — коммерческая лига, которая ставит во главу угла извлечение финансовой прибыли. Олимпийские игры — соревнования другого уровня. Тут в основе стоит задача не заработать, а продемонстрировать все свое мастерство, лучшие качества. Так что философия здесь абсолютно разная. Поэтому говорить о каком-то ущербе для вида спорта не приходится.

Было бы здорово выиграть командное первенство в фигурном катании

— За кого из наших атлетов, которые по тем или иным причинам не поедут в Китай, вам обиднее всего? Александра Овечкина, Дениса Юскова, Елизавету Туктамышеву...

— Спортсменам, у которых была возможность отобраться на ОИ, но по спортивным причинам не получилось, могу только посочувствовать. Банально, но это спорт, и здесь побеждает сильнейший. Квалификационные соревнования для всех равны. За энхаэловцев мне лично обидно. Особенно за Александра Овечкина — человека, который всегда с большим энтузиазмом принимал приглашения сыграть за сборную и был готов биться за нее. А сейчас его, как и всех остальных звезд хоккея, выступающих за океаном, такой возможности лишили. Конечно, очень жаль и тех, кто не смог принять участие в квалификационных соревнованиях из-за травмы. Такие случаи у нас тоже, увы, есть. Но у спортивной медали две стороны. И одна из них всегда связана с драматическими событиями.

— Обладатель двух последних Больших хрустальных глобусов Александр Большунов в этом году не показывает тех результатов, к которым приучил российских болельщиков. Верите, что наш лыжник сможет стать олимпийским чемпионом в столь непростой для себя год?

— Я верю в каждого спортсмена, который поедет в Пекин. Никто из россиян не отправляется в Китай отбывать номер. Безусловно, есть те, кто находится выше в рейтингах своих международных федераций, есть те, кто ниже. Я буду лично болеть за каждого и по мере возможности поддерживать их с трибуны.

— Собираетесь ли посетить соревнования по фигурному катанию? Выступление кого из наших спортсменов особенно хотелось бы увидеть вживую?

— Вживую я за ними слежу регулярно. Например, посетил чемпионат России в Санкт-Петербурге. Понятно, что фигурное катание — особый вид спорта для россиян. Он привлекает внимание огромного числа наших соотечественников. Мне бы хотелось, чтобы в Пекине мы были более успешны, чем в Пхенчхане. У нас очень сильная команда. Не только в женском одиночном катании, но и в парах, танцах на льду. Рассчитываю, что и парни не подведут. Конечно, было бы здорово выиграть командное первенство.

— Какое у вас самое яркое воспоминание о Китае?

— Воспоминания, связанные с Китаем, у меня не самые позитивные. Мои последние соревнования в карьере прошли на Играх-2008 в Пекине. Мы заняли четвертое место в командном турнире, и это оставило чувство недосказанности. Очень надеюсь, что после Игр-2022 я окончательно забуду о тех эмоциях.