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Пекин-2022

Сегодня, 06:30

Президент ОКР заявил, что сборная России будет конкурентоспособной в новых олимпийских дисциплинах

Тимур Ганеев
Корреспондент

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью «СЭ» подчеркнул, что у нашей сборной нет конкретного медального плана на Играх-2022 в Пекине.

— Вы сказали, что наши спортсмены способны завоевать порядка 30 медалей в Пекине. А вообще можно ли ставить медальные ориентиры в 2022 году, учитывая, что любого спортсмена могут снять в последний момент?

— Мы не озвучивали медальный план как таковой. Это тот ориентир, на который способна наша команда в случае, если все спортсмены приедут в Пекин и смогут принять участие в своих соревнованиях. Понятно, что могут возникнуть форс-мажоры и, к сожалению, не все зависит от нас. Наверняка будут сюрпризы. Как со знаком плюс, так и со знаком минус. При этом все находятся в одинаковых условиях. Тем спорт и интересен. Неожиданные результаты даже больше привлекают интерес и внимание зрителей, чем победы заведомых фаворитов.

— Конкурентоспособны ли мы в новых дисциплинах?

— У нас есть хорошие перспективы в женских одиночных соревнованиях в бобслее, в смешанной эстафете в шорт-треке, в смешанных командных соревнованиях по фристайлу. Вполне можем завоевать медали.

Полное интервью со Станиславом Поздняковым можно прочитать здесь.

Олимпиада
Станислав Поздняков
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