Двенадцать случаев заражения коронавирусом выявили за сутки на Олимпиаде в Пекине

Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом было выявлено за сутки среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине, информирует сайт оргкомитета соревнований.

Всего в Китай на Игры 24 января прибыло 246 человек, из них 23 — спортсмены и представители команд. 12 случаев выявлены в аэропорту. Из них нет ни одного спортсмена или члена команды.

Кроме того, за последние сутки положительные тесты сдали три человека, которые уже находились в «пузыре». Один из них является спортсменом или членом команды.