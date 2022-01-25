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Пекин-2022

Сегодня, 08:59

Двенадцать случаев заражения коронавирусом выявили за сутки на Олимпиаде в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент
Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом было выявлено за сутки среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине, информирует сайт оргкомитета соревнований.
Всего в Китай на Игры 24 января прибыло 246 человек, из них 23 — спортсмены и представители команд. 12 случаев выявлены в аэропорту. Из них нет ни одного спортсмена или члена команды.
Кроме того, за последние сутки положительные тесты сдали три человека, которые уже находились в «пузыре». Один из них является спортсменом или членом команды.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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