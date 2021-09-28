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Фетисов — о назначении Жамнова в сборную: «Не знаю, что за «муточки» происходят»

11:22
Вячеслав Фетисов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Фетисов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России.

«Не знаю, что за «муточки» происходят... Выбор уже сделан. Жамнова я очень хорошо знаю, мы с ним созваниваемся. Алексей — хороший специалист, нет сомнений. У него есть связи в Америке, а это значит, что будут приглашены хорошие специалисты», — сказал Фетисов «СЭ».

Олег Знарок и Валерий Брагин войдут в штаб сборной в качестве консультантов.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное