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Каменский рассказал, почему Жамнов стал главным тренером сборной, а не Знарок

11:18
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Член экспертного совета ФХР Владимир Каменский объяснил, почему Алексей Жамнов был назначен главным тренером сборной России. Отметим, что Жамнов также член совета.

«Решение о назначении Жамнова главным тренером принималось обсуждением и большинством голосов экспертного совета. Алексей Жамнов месте работал с Олегом, тот будет ему помогать. Да мы все будем ему помогать, чтобы достичь хорошего результата. Поэтому это нормальное решение. Алексей знает хоккей и энхаэловский, и европейский. Он уважаемый человек в хоккейном мире. Ребята все его уважают: и энхаэловцы, и наши, поэтому он достойная кандидатура. Остается только пожелать удачи, будем помогать и вы, и мы, будем болеть за нашу сборную», — сказал Каменский «СЭ».

Олег Знарок и Валерий Брагин займут позиции консультантов в тренерском штабе.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное