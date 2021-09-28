Каменский рассказал, почему Жамнов стал главным тренером сборной, а не Знарок

Член экспертного совета ФХР Владимир Каменский объяснил, почему Алексей Жамнов был назначен главным тренером сборной России. Отметим, что Жамнов также член совета.

«Решение о назначении Жамнова главным тренером принималось обсуждением и большинством голосов экспертного совета. Алексей Жамнов месте работал с Олегом, тот будет ему помогать. Да мы все будем ему помогать, чтобы достичь хорошего результата. Поэтому это нормальное решение. Алексей знает хоккей и энхаэловский, и европейский. Он уважаемый человек в хоккейном мире. Ребята все его уважают: и энхаэловцы, и наши, поэтому он достойная кандидатура. Остается только пожелать удачи, будем помогать и вы, и мы, будем болеть за нашу сборную», — сказал Каменский «СЭ».

Олег Знарок и Валерий Брагин займут позиции консультантов в тренерском штабе.

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная России начнет турнир в группе В. Соперники — Чехия, Швейцария, Дания.